El intendente de la ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, Blas “Tito” Panza (Alianza), explicó que durante la revisión de los archivos institucionales no encontraron documentos que justifiquen varios desembolsos realizados durante la administración del exintendente Carlos Quiñónez (ANR-HC).

Entre los puntos señalados mencionó la utilización de aproximadamente G. 10.900 millones durante el ejercicio fiscal 2023, cuyos movimientos, según afirmó, no cuentan con los respaldos documentales correspondientes en los archivos municipales.

Heredaron deudas con proveedores por más de G. 2.000 millones, dice Panza

El jefe comunal también informó que encontraron deudas superiores a G. 2.000 millones con proveedores, funcionarios y por otros compromisos institucionales. Agregó que en caja quedaron apenas poco más de G. 3 millones, mientras que existen demandas judiciales sobre las cuales todavía no pudieron acceder a toda la información.

Asimismo, cuestionó la forma en que se realizó el corte administrativo, al señalar que el procedimiento fue informal y que el exintendente no estuvo presente. Según manifestó, las nuevas autoridades habían solicitado con anticipación los documentos necesarios para la transición, pero no recibieron respuestas completas.

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Maquinaria y facturas pendientes

Otro de los puntos observados es el estado y la ubicación de las máquinas municipales. Algunas fueron encontradas en talleres mecánicos, otras en una gomería, en el vertedero e incluso en inmediaciones de la Escuela Taller, sin que fueran entregadas debidamente dentro del predio municipal. Una camioneta de la institución, según indicó el intendente Blas Panza, permanece en un taller.

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El intendente también mencionó facturas pendientes de pago por la adquisición de numerosos equipos informáticos y por otros servicios, entre ellos trabajos de excavación de pozos artesianos. Según explicó, algunos documentos tienen fecha del 27 de octubre, es decir, seis días antes de la asunción de las nuevas autoridades.

A estas observaciones se suman cheques cobrados durante el último cuatrimestre que, según la denuncia, tampoco contarían con los respaldos correspondientes, situación que podría dificultar la presentación de la rendición de cuentas del ejercicio fiscal.

Solicitan investigación e intervención de la Contraloría General de la República

Ante este conjunto de observaciones, las nuevas autoridades acudieron a la Fiscalía para solicitar una investigación que permita esclarecer cómo fueron utilizados los recursos municipales y determinar las eventuales responsabilidades.

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Además, solicitan una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR), a fin de que se realicen las verificaciones correspondientes sobre el manejo financiero de la institución.

Esta no es la primera denuncia contra la administración de Carlos Quiñónez. Meses atrás, la Contraloría Ciudadana también había presentado una denuncia ante el Ministerio Público, cuestionando aspectos de la gestión municipal.

La nueva denuncia busca esclarecer el manejo de los fondos públicos y las condiciones en que fue entregada la administración municipal. Corresponderá al Ministerio Público verificar la documentación, investigar los hechos denunciados y determinar si existieron irregularidades o responsabilidades penales.