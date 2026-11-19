El expresidente del Colegio de Abogados del Paraguay Manuel Riera dio su posición sobre la reciente asunción de Alba Rocío Cantero Vera al frente de la Fiscalía General del Estado. Sostuvo que, tanto el mecanismo utilizado por el renunciante Emiliano Rolón como el posterior juramento, carecen de sustento legal y vician de nulidad todo lo que actúe la nueva titular.

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La controversia estalló luego de que Rolón Fernández, antes de abandonar el cargo acorralado por los cuestionamientos de inacción en el escándalo de Ueno Bank, firmara la Resolución F.G.E. N.º 4665 el pasado 17 de noviembre, mediante la cual encargó a la entonces fiscala adjunta del Chaco, Alba Rocío Cantero, la atención del despacho y la función de ordenadora de gastos a partir del 18 de noviembre.

“Un ropaje pseudo-jurídico” que abre la puerta a las chicanas

Para Riera, lo ocurrido en los últimos días representa un atropello a la Carta Magna, que establece pasos taxativos e ineludibles, como la terna del Consejo de la Magistratura, la designación del Poder Ejecutivo y el acuerdo del Senado, para nombrar a un titular del Ministerio Público.

“La decisión del ex FGE Emiliano Rolón ya fue ilegal e inconstitucional. Igual que este juramento; un ropaje pseudo-jurídico. La Dra. Cantero no es ni puede ser FGE salvo por los procesos constitucionales”, sentenció Riera con crudeza.

El peligro de la impunidad en los expedientes de corrupción

Con la Fiscalía liderando decenas de allanamientos, imputaciones y pedidos de prisión preventiva contra exautoridades del Ejecutivo y directivos del Grupo Vázquez por el vaciamiento bancario y el desvío de fondos públicos, cualquier grieta en la legitimidad de la cabeza del Ministerio Público se convierte en un regalo para las defensas de los procesados.

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De prosperar la tesis de la nulidad absoluta, los abogados de los imputados tendrían el camino allanado para plantear incidentes y chicanas buscando tumbar resoluciones, reasignaciones de fiscales y diligencias firmadas bajo la administración de Cantero.

“Sus actos serán nulos y viciará todo aquello en lo que intervenga alegando atribuciones que no tiene. Se ha sembrado la semilla de la nulidad”, finalizó Riera.