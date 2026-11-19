La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad de los presentes, con modificaciones, el proyecto de ley “Que reconoce la función del mediador como apoyo integral y elemental a la gestión jurisdiccional, lo posiciona en la agrupación de los cargos jurisdiccionales nivel C ‘Ejecutivo Superior Jurisdiccional’, establece una nivelación salarial y un régimen jubilatorio similar al magistrado y actuario judicial”, presentado por varios diputados. Tras la sanción con cambios, el documento fue devuelto a la Cámara de Diputados para su nuevo estudio.

Lea más: Senado modifica proyecto Anti Rivas y devuelve a Diputados

¿Cómo se aplicará el aumento salarial para los mediadores judiciales?

El senador Silvio Ovelar (ANR, HC), presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, explicó que la instancia legislativa recomendó la aprobación con modificaciones y planteó un incremento gradual del 20 % anual hasta alcanzar el 60 % de la asignación vigente. Según detalló, se aplicará un esquema progresivo similar al utilizado en el sector docente.

Ovelar señaló que el planteo original, que ya contaba con media sanción, pretendía elevar el salario de estos funcionarios en un 70%, además de sumar bonificaciones e incluirlos en el sistema jubilatorio de los magistrados.

Indicó que autoridades del Ministerio de Economía advirtieron la imposibilidad sobre el impacto de estos reclamos, por lo que, a propuesta del senador Pedro Díaz Verón (ANR, HC), se acordó que el reajuste sea del 60 % en tramos del 20 % cada año hasta 2029.

¿Cuánto gana actualmente un mediador judicial en Paraguay?

De acuerdo con la planilla de funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, un mediador percibe actualmente un promedio de G. 6.156.000 mensuales, monto que incluye su salario base y las bonificaciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para justificar el incremento, los parlamentarios sostuvieron que estos funcionarios cumplen una tarea clave, ya que mediante la mediación los litigantes evitan procesos judiciales largos, acceden a soluciones rápidas y los juzgados reducen su nivel de mora.

Lea más: Ueno Bank: Senado pide informe sobre los fondos públicos

¿Quiénes respaldaron la suba salarial en la Cámara de Senadores?

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Javier Zacarías Irún (ANR, HC), manifestó su adhesión a la iniciativa y consideró pertinente avanzar con el reconocimiento de la función de los mediadores y la mejora de sus condiciones laborales, atendiendo a las responsabilidades que desempeñan dentro del sistema de justicia.

Asimismo, expresaron su respaldo al aumento los senadores Rubén Velázquez (Yo Creo), Derlis Maidana (ANR, HC), Mario Varela (ANR), Colym Soroka (ANR), Alfonso Noria (ANR), Esperanza Martínez (PPC), Rafael Filizzola (PDP), Juan Carlos Nano Galaverna (ANR, HC), Eduardo Nakayama (PLRA) y Pedro Díaz Verón (ANR, HC).

Varios senadores admitieron que este aumento se daba en plena crisis económica tras el cierre de Ueno Bank y con otros sectores postergados, como los trabajadores de blanco.