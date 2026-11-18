La Cámara de Senadores aprobó este miércoles, con modificaciones, el denominado proyecto de ley Anti Rivas, que busca establecer requisitos para los representantes del Congreso ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). La iniciativa vuelve ahora a la Cámara de Diputados para su consideración.

El cambio fue impulsado por el senador Mario Varela, quien planteó una modificación puntual al artículo 3° de la Ley 6814/2021, relacionada con la duración y permanencia de los miembros del Jurado.

La propuesta consiste en incorporar la palabra “sustituirse” al párrafo que establece que los integrantes del JEM durarán tres años en sus funciones y que su designación no podrá ser revocada, acortada ni sustituida durante ese periodo, salvo que dejen de pertenecer al órgano que los designó.

Sostienen que los requisitos deben reglamentarse y no legislarse

Durante el debate, varios senadores cuestionaron que se pretenda establecer mediante una ley requisitos adicionales para los representantes de ambas cámaras ante el JEM, cuando la Constitución Nacional, en su artículo 253, ya establece que los dos diputados y dos senadores integrantes del órgano deben ser abogados.

El senador Mario Varela sostuvo que no corresponde sobrelegislar cuestiones que pueden resolverse mediante los reglamentos internos de cada cámara. Afirmó que la acreditación de títulos universitarios y la verificación de la idoneidad de los postulantes pueden realizarse mediante procedimientos administrativos del Senado y Diputados.

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En la misma línea, la senadora Yolanda Paredes consideró que lo correcto sería impulsar una iniciativa que reglamente la aplicación del artículo 253 de la Constitución Nacional, con disposiciones específicas para verificar la autenticidad de los títulos profesionales.

La legisladora cuestionó que el proyecto actual no aborda de manera integral el problema y sostuvo que el título de abogado, por sí solo, no debería ser suficiente sin una verificación de su autenticidad.

Alicia Pucheta pidió una reforma más amplia del JEM

Durante el estudio de la iniciativa, la presidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Alicia Pucheta, había planteado -en la reunión de la comisión de Asuntos CXonstitucionales- la necesidad de una reforma más amplia de la Ley 6814/2021.

Según expuso el senador Javier Zacarías Irún, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Pucheta consideró insuficiente modificar solamente el artículo 3° y propuso elevar los requisitos para integrar el Jurado.

Entre sus recomendaciones mencionó establecer una edad mínima de 35 años y al menos 10 años de experiencia profesional, ya sea en el ejercicio de la abogacía, la magistratura o la docencia jurídica. La comisión emitió dictámenes divididos: mayoría por el rechazo y minoría por la aprobación con modificaciones.

Nakayama explicó por qué optaron por modificar el proyecto

El senador Eduardo Nakayama (PLRA) pidió acompañar la modificación de Varela y explicó que, al tratarse del tercer trámite constitucional, el rechazo requería 30 votos, mientras que la aprobación con modificaciones necesitaba 23 votos.

Argumentó que esta alternativa permitiría avanzar con el texto modificado y dejar para otra instancia la discusión sobre una reforma más profunda de la legislación que regula el funcionamiento del JEM.

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Por su parte, el senador José Oviedo (Yo Creo) insistió en la necesidad de revisar integralmente la normativa, especialmente las causales de enjuiciamiento de magistrados, que a su criterio pueden dar lugar a interpretaciones discrecionales y eventuales presiones políticas.

Finalmente, el pleno aprobó la propuesta de Mario Varela con las modificaciones y dispuso remitir nuevamente el proyecto a la Cámara de Diputados.