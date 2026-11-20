El contralor general de la República, Camilo Benítez, negó haber amenazado o amedrentado a la diputada colorada oficialista Johana Vega, quien ayer denunció que fue maltratada por Benítez.

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El contralor confirmó que la llamó, pero que solo fue para calmarla, porque la parlamentaria se mostraba muy alterada con el proceso que enfrenta su pareja Eddie Jara, extitular de Petropar.

No obstante, dijo que no revelará los pormenores de la llamada, pero que jamás faltó al respeto a una parlamentaria.

Camilo Benítez indicó, además, que está acostumbrado a recibir críticas de familiares de personas a quienes la CGR denuncia o investiga, pero negó rotundamente haber faltado el respeto.

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Agregó que la parlamentaria y su pareja ostentaban una vida de lujos en redes sociales y eso es lo que se está investigando.

“Si venimos de abajo, entonces no podemos tener una vida de ostentación. No podemos andar en una Land Cruiser del año o hacer una fiesta para 1.500 personas”, dijo Camilo Benítez a medios locales.

Sobre el juicio político que están impulsando un grupo de diputados, dijo que de concretarse “no quitaría la nalga de la jeringa y que se sometería al proceso”.

Agregó que está preparado para ir a dar la cara a los cuestionamientos que se le pueden hacer.