Hoy, en el marco del informe institucional denominado “Viernes de Transparencia”, las autoridades de la Municipalidad de Asunción hicieron públicos los avances de las investigaciones preliminares referentes al “barrio Ueno”, es decir, La Piedad.

Al respecto, la abogada Estefanía Careaga detalló la identificación de un expediente tramitado a nombre de Federico Miguel Vázquez Villasanti -exCEO de Ueno Bank- mediante el cual se concretó la transferencia de un terreno de 900 m² perteneciente al dominio privado municipal.

“Es el expediente que tenemos acá; estamos llevando adelante la investigación para saber quiénes fueron las personas involucradas en esta cesión de una propiedad de más de 900 m² del dominio privado de la Municipalidad”, citó.

La cesión del inmueble se realizó a favor de Rebeca Villasanti por un monto inferior a los G. 200 millones y según citó Carega, la mujer figura como accionista del Grupo Vázquez, de Ueno Bank y también de la sociedad U Luxemburgo.

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Investigaciones sobre responsabilidades

Ante el hallazgo, la administración municipal confirmó el desarrollo de investigaciones destinadas a deslindar las responsabilidades tanto de los actores internos que intervinieron en la tramitación como también de las partes externas involucradas.

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La profesional también detalló que las pesquisas buscan determinar la existencia de irregularidades para definir las acciones legales correspondientes sobre el inmueble.

Asimismo, atendiendo a las denuncias de los vecinos del lugar, las autoridades expandieron la investigación a la totalidad de los terrenos ubicados en esa misma manzana.

Incluso la comuna asuncena ejecutó un operativo de campo con la participación de efectivos de la Policía Municipal y personal de la Dirección de Catastro, ya que se recibieron denuncias sobre intentos construir muros perimetrales, una situación que llegó a ser evitada ante la intervención.

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“Barrio Ueno” cerrado

La funcionaria también citó que la comuna no encontró, por lo menos hasta ahora, algún expediente oficial que solicite formalmente un barrio cerrado en La Piedad por parte del Grupo Vázquez.

Sin embargo, confirmó el hallazgo de diversos trámites sobre las fincas de esa manzana a nombre de personas vinculadas a dicho grupo.

“Estamos llevando adelante las investigaciones tanto de manera interna como externa”, mencionó, aunque de momento, por cuestiones referentes a la investigación, aún no se mencionan nombres.

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