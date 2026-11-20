Los directores; Diana Orrego de Recursos Humanos y Antonio Hermosilla de Asuntos Jurídicos ningunearon a los siete concejales municipales de Luque que los citaron para una interpelación por los despidos de contratados y no se presentaron a la convocatoria.

El intendente Hugo Farías (ANR) la semana pasada desvinculó a varios funcionarios contratados y se anunció que la purga seguiría. Debido a eso varios concejales que formaban parte del “pacto azulgrana” en la era de Carlos Echeverría(ANR) dieron el “grito al cielo” por que aparentemente los funcionarios despedidos formaban parte de su “cupo político”.

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En la sesión del pasado martes, siete concejales, cuatro concejales echeverristas y cuatro liberales, aprobaron interpelar a Diana Orrego y Antonio Hermosilla por los despidos de los contratados.

Ambos directores de la Administración del intendente Hugo Farías debían concurrir ayer a la comisión asesora de Legislación de la Junta Municipal de Luque, para dar explicaciones, sin embargo no asistieron.

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Debido al ninguneo, los concejales no tuvieron más remedio que enviar por escrito ocho preguntas al despacho del intendente Hugo Farías y pidieron que las respuestas se hagan también por escrito.

Los ediles quieren saber cuál fue el sustento legal de los despidos, si hay nuevas contrataciones, cómo se pagarán las liquidaciones y cuántos funcionarios fueron desvinculados en total.