En su comunicado, el Sindicato de Asistentes Fiscales afirma que el ex fiscal general Emiliano Rolón “hizo de menos” a los funcionarios con experiencia en el Ministerio Público en favor de su propia “gente especializada”, y afirma que los cambios introducidos por el fiscal general “terminaron entorpeciendo aún más el trabajo diario”.

“Terminábamos rindiendo menos, porque las políticas implementadas no coincidían con la realidad de una Institución que no para, no duerme y que está pendiente de un llamado las 24 horas del día”, reza el texto.

El sindicato acusa al exfiscal general de “soberbia y arrogancia”, y de operar ante el Congreso para evitar que proyectos impulsados por los funcionarios de la Fiscalía - sobre los que el comunicado no entra en detalles - sean aprobados.

Lea más: Fiscalía conforma equipo de agentes para investigar al exfiscal general Emiliano Rolón

“Saliste por la ventana, no por la puerta grande, porque la puerta grande es solo para aquellos que tienen un corazón humilde, que pueden hasta no hacer bien las cosas y equivocarse, pero cuando están en algún error, lo terminan aceptando”, concluye el comunicado. “Nunca aceptaste ninguno de tus errores, y así te fue. Te fuiste con pena y sin gloria y, por sobre todo, sin el cariño de 6.000 almas que podían haberte alegrado tus últimos años de vida”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Rolón, investigado tras renuncia

El exfiscal general Rolón fue cuestionado por la falta de resultados en investigaciones de alta repercusión como las indagaciones sobre la autoría moral del asesinato en Colombia del fiscal paraguayo Marcelo Pecci o el “cajoneo” de denuncias contra el expresidente Santiago Peña por supuesto enriquecimiento ilícito o la presunta aparición de sobres con dinero en efectivo en la residencia presidencial, Mburuvicha Róga.

Lea más: Rolón denuncia ante la ONU ser víctima de persecución jurídica, política y mediática

Tras la renuncia de Rolón, el Ministerio Público abrió una investigación formal al extitular de la Fiscalía General por supuesta frustración de la persecución y ejecución penal, ante acusaciones de que cajoneó denuncias, omitió diligencias clave o encubrió maniobras vinculadas al escándalo financiero del desaparecido Ueno Bank.

Rolón, por su parte, dijo a las Naciones Unidas ser víctima de ‘lawfare’ (guerra jurídica) y afirmó ser objeto de persecución política y de la “prensa opositora”.