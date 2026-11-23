En recientes declaraciones a la prensa, el senador liberal Ever Villalba se refirió al polémico video difundido por Miguel Prieto en redes sociales donde señalaba que el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) debe alinearse a su proyecto, afirmó con contundencia que finalmente Prieto es quien deberá sumarse al modelo de gobierno planteando por su partido.

“El que tiene que alinearse va a ser él al modelo país que nosotros planteamos, al modelo de reconstrucción de la República del Paraguay que nosotros planteamos. Y si le toca ser un engranaje de ese proyecto en algún lugar, lo va a tener que aceptar”, manifestó.

Lea más: Lo que explicó Miguel Prieto sobre el video que generó molestias en el PLRA

Asimismo, cuestionó la desaparición del líder de Yo Creo durante los últimos días en que unos 3 millones de paraguayos fue afectado por el descalabro financiero ocasionado por Ueno Bank.

“Miguel estuvo desaparecido durante el problema de Ueno Bank y ahora está logrando que se hable de la novela Prieto - PLRA después de 15 días de ausencia”, criticó.

“Debemos seguir construyendo y no prestarnos a la novela de Prieto”

En otro punto, el senador aseguró que existen otros muy buenos referentes del partido Yo Creo y se refirió en particular al intendente de Ciudad del Este, Daniel Mujica, con quien apunta establecer espacios de diálogo que puedan establecer unidad de cara a los comicios del 2028.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Creo que la institución Yo Creo tiene otros referentes que pueden sentarse, con quien se puede dialogar, como el caso de Dani Mujica, que es una persona aplomada, una persona formada, un Karai Guasu. Nosotros tenemos que seguir construyendo la gran unidad y no prestarnos a la novela Prieto - PLRA”, manifestó.

Esto tras los dichos de Prieto, a quien calificó de inmaduro y de no estar a la altura para pretender ocupar un cargo tan importante como la Presidencia de la República.

“Lo que él sale a decir afuera demuestra que su inmadurez y que no está a la altura. Ahora, la institución Yo Creo tiene gente valiosa que puede formar parte de esa discusión, y bueno, finalmente el que tiene que alinearse va a ser él al modelo de reconstrucción de la República del Paraguay que nosotros planteamos”, reiteró.

“Que se baje a competir dentro de la oposición”

En otro punto, señaló que si verdaderamente Prieto cuenta con los votos necesarios para llegar a la victoria debe competir y ganar en elecciones transparentes dentro de la oposición para encabezar la chapa presidencial, basado en altos porcentajes de apoyo partidario y de la ANR que manifiesta por lo que no debería temer medirse en las urnas.

Lea más: Buzarquis es el “elegido” de Miguel Prieto para el 2028

“Él mismo dijo que tiene ya el 70% del partido, el 60% de la ANR, entonces, ¿por qué tendría miedo para ir a unas elecciones eh transparentes y democráticas al interior de la oposición? Hay que bajarse a competir en la cancha, ganar esas elecciones para liderar”, sentenció.

Por otro lado, precisó que en la mesa de negociación aún se discuten los mecanismos para definir la candidatura única de la oposición. En ese sentido, exigió seriedad y un ‘plan país’ frente a las afirmaciones de Prieto sobre una eventual chapa con Salyn Buzarquis.

¿Víctor Ríos se prepara para la Presidencia de la República?

En cuanto a la posibilidad de que el ministro de la Corte Víctor Ríos se postule como candidato a la Presidencia de la República, sostuvo que es una figura con trayectoria política y perfil de estadista.

El ministro Ríos es una persona que ha activado en política y que ha salido por la puerta grande del escenario político y los líderes comentan ven en su figura que es un estadista. Tiene la formación, tiene la espalda, tiene la trayectoria", indicó.

Por último, afirmó que acompañará al candidato consensuado en su partido que enfrentará eventualmente elecciones democráticas dentro de la oposición que finalmente determinará quién entrará en carrera por la Presidencia de la República.