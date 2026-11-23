Los gobernadores colorados de Guairá, César Sosa y de Paraguarí, Norma Zárate, presidente y vicepresidenta del Consejo de Gobernadores, respectivamente, acudieron hoy a la reunión de la comisión de Hacienda y Presupuesto, presidida por Silvio “Beto” Ovelar, sobre el Presupuesto General de la Nación 2027, en estudio en la Cámara Alta.

Primeramente, Sosa expresó que trabajará con los legisladores para que los recortes no repercutan a la inversión en salud pública y obras públicas. “Y bueno, nosotros estamos trabajando en eso, buscar un poco la manera de que los recursos lleguen a cada lugar, a cada rincón del Paraguay. Y bueno, estamos en eso hoy”, manifestó.

Seguidamente fue consultado sobre el anuncio del gobierno de Pedro Alliana sobre medidas de optimización de recursos en la ejecución del programa de alimentación escolar Hambre Cero, que implicarán un ahorro de US$ 130 millones anuales desde el 2027. El Poder Ejecutivo aseguró que el servicio continuará sin inconveniente en todas las instituciones educativas.

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La primera de estas medidas es el establecimiento de un nuevo periodo de cobertura del servicio a partir del 2027, que abarcará desde los meses de marzo hasta octubre. Esta medida ya implica un ahorro de 69 millones de dólares anuales, informó el ministro de Desarrollo Social, Miguel Tadeo Rojas.

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Así también anunció que otra medida de racionalización dentro del programa implica la reducción del 10% de las emisiones de ordenes de servicio, considerando los sobrantes de comida que se venían registrando dentro del programa. Con esta reducción se logrará ahorrar más de US$ 44 millones por año.

Otra medida adoptada consiste en la reducción del precio del almuerzo en la modalidad catering, que ya fue comunicado a los proveedores. Al respecto, el gobernador de Guairá dijo que esa medida no afecta a las gobernaciones. Señaló que “idea es el programa se mantenga y no dejarle a ningún chico sin el almuerzo”.

“Ahora, quién administra, quién no administra, eso a nosotros no nos tiene preocupados. La idea es que este programa siga fuerte, que se trabaje, que se le dé a más de 1.050.000 niños desayunos, almuerzos y meriendas, que es lo que realmente vale. Si es que estamos viendo esa situación, los recortes creo que se hacen en catering, creo que se va a bajar el precio. Eso no les afecta a las gobernaciones”, manifestó.

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La “pausa” de gobernadores que fueron cercanos a Peña

“Estamos en modo pausa política, seguramente que vamos a retomar eso en febrero o marzo”, expresó César Sosa, al ser consultado sobre sus aspiraciones electorales de cara al 2028.

Indicó que a inicios del 2027 retomaría la actividad partidaria. Un dato no menor es que los 15 gobernadores colorados fueron muy cercanos al entonces presidente Santiago Peña, actualmente imputado y con prisión preventiva en la cárcel militar de Viñas Cue.

Hasta el día de la caída de Ueno Bank, que tumbó el exmandatario en un juicio político por mal desempeño de funciones, el 6 de noviembre pasado, los gobernadores se sumaron al nuevo oficialismo tras el quiebre de Honor Colorado, tras desavenencias en torno a la chapa presidencial para el 2028.

Con la ruptura en el entonces oficialismo, los gonbernadores respaldaron la precandidatura de Alliana a la Presidencia con la venia de Peña. El programa Hambre Cero fue el bastión del entonces presidente para mantener el respaldo de los jefes departamentales. Césarito Sosa fue uno de los potenciales precandidatos a la Vicepresidencia.

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Desde mediados de octubre el nuevo oficialismo anunció que una encuesta elegiría al compañero de chapa de Aliana. Los otros entonces precandidatos fueron el presidente de la Cámara de Diputaos, Raúl Latorre y el ministro de Industria, Marco Riquelme.

Pero el proyecto del nuevo oficialismo se desmoronó. La resolución del Banco Central del Paraguay contra Ueno Bank, dejando a miles de ahorristas afectados, tumbó al gobierno de Peña. El exmandatario fue vinculado con la caída de la entidad bancaria del Grupo Vázquez.