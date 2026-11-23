Tras el anuncio de una serie de medidas de racionalización y optimización de recursos en el programa de alimentación escolar Hambre Cero, a partir de 2027, el ministro Tadeo Rojas explicó que en estos dos años en el que funcionó el programa se evidenció que las gobernaciones manejan criterios dispares al aplicar recortes en los periodos de baja asistencia escolar.

Estas semanas corresponderían a la primera semana de clases y al cierre de noviembre. “Habrá algunas gobernaciones que lo hacen y otras que no”, admitió Rojas al ser consultado sobre el destino de los recursos cuando los alumnos dejan de asistir tras rendir sus exámenes finales.

Sin embargo, sostuvo que pese a esto, la facturación que realizan las empresas se realiza por plato servido, a fin de evitar pagar por los platos que no son consumidos; sin embargo, aclaró que el control efectivo depende directamente de lo que reporten los directores de las escuelas en el Registro Único del Estudiante (RUE).

Aseguró que desde el MDS realizan verificaciones constantes para evitar que se despilfarren recursos o se pague por raciones no consumidas.

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“Dependemos de la voluntad, del sentido de responsabilidad y de la honestidad también de la dirección, que es el que tiene que cargar en el RUE la cantidad de platos recepcionados”, afirmó el titular del MDS. Asimismo, reveló que existen directores que no informan cuando se suspenden clases por manifestaciones bajo la falsa creencia de que el servicio “ya está todo pagado”.

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Reparto de lotes sin competencia

Rojas también habló sobre la ausencia de competencia de precios en las licitaciones de provisión de alimentos y reconoció que existe una posibilidad de que los oferentes actúen de forma coordinada dentro de su gremio empresarial, ya que forman parte de una misma cámara.

“Me puedo hacer la idea, porque desconozco, de que entre ellos, porque están asociados en una cámara, Cámara Paraguaya de Alimentación Escolar, y evidentemente ellos se pusieron de acuerdo y cada uno se presentó en sus respectivos lotes en el cual están luego hoy, sin entrar a competir uno con otro, porque no hay competencia de precios, ¿por qué no hay competencia?, porque estamos llamando licitación sobre el mismo precio que se estableció para el 2024”, precisó e insistió en que en el 2024 se topearon los precios con un margen máximo del 5% sobre el precio estandarizado.

Además, recordó que para contrarrestar el encarecimiento del plan, el Ejecutivo acordó con estas mismas empresas una reducción de G. 1.000 en el precio del catering, sumado a un recorte general del 10% en las órdenes de servicio diarias, que según los cálculos oficiales, estas medidas buscan corregir un ausentismo promedio del 15% que genera excedentes en las instituciones educativas.

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“Es probable que se haya estado cocinando y es probable que no haya habido consumición”, señaló Rojas respecto al destino de las raciones excedentes, descartando que se facture comida no preparada y agregó que con la estandarización de los recortes en las 15 gobernaciones, el Ministerio proyecta generar un saldo presupuestario no ejecutado similar al de Capital, Central y Presidente Hayes, los cuales son del 20%, 15% y 5% respectivamente.

Focalización por mapa de pobreza

Más allá de los ajustes operativos, el ministro coincidió en la necesidad de cambiar hacia una focalización del programa para evitar que el gasto siga escalando hacia los US$ 570 millones anuales ante la eventual merma de fondos de Itaipú.

Reconoció que actualmente existen colegios ubicados en zonas urbanas de clase media alta donde el nivel de consumo del almuerzo escolar es muy bajo.

“Ya estamos avanzando con el INE, ellos tienen el mapa de pobreza y la idea es ir reduciendo la provisión a estas instituciones donde hay poca cantidad de consumo para redireccionar a los territorios que son con mayor índice de pobreza”, refirió.

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Citó como ejemplo un colegio de San Lorenzo con 1.200 matriculados donde, tras controles reales, la provisión tuvo que reducirse finalmente a solo 500 platos.

Descarta reemplazar alimentos por tranferencias monetarias

Por último, Rojas descartó la propuesta de reemplazar la entrega de alimentos en las escuelas por transferencias monetarias directas a las familias, similar al programa Tekoporã.

Advirtió que esa alternativa pondría en riesgo la seguridad alimentaria de los niños y destruiría una cadena económica que hoy sustenta empleos y compras directas a la agricultura familiar por más de G. 300.000 millones.

“El impacto también va a ser en varios aspectos negativos si se llega en algún momento dado a suspender el programa de alimentación escolar y convertirlo en una transferencia monetaria”, concluyó.