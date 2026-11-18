La Cámara de Diputados aprobaron ayer dos pedidos de informes en donde se busca conocer la cantidad exacta de niños beneficiados con el programa Hambre Cero y la cantidad de productores y comités que abastecen con insumos para la preparación de alimentos.

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Hambre Cero, un programa que nació en la gestión del ahora destituido Santiago Peña y a lo largo de su implementación recibió ya muchos cuestionamientos por posibles negociados entre empresas y los 15 gobernadores administradores de los recursos.

Ambos pedidos son impulsados por el diputado Raúl Benítez (Independiente), pero tuvo una aprobación unánime en la sesión del martes último.

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El primer pedido es al Ministerio de Educación cuyo titular es Luis Ramírez en donde se solicita la lista completa de escuelas que son beneficiadas con el programa Hambre Cero, además de la cantidad total de niños matriculados.

Asimismo, se pide la asistencia diaria promedio de los niños y la cantidad de raciones que son distribuidos de manera diaria en las instituciones educativas; y también se busca saber cual es el procedimiento que se realiza cuando sobran las raciones.

Se pide además la lista las personas responsables en cada institución educativa que debe recibir las raciones y firmar las actas. El objetivo de este pedido es conocer sí las raciones son efectivamente entregadas a los niños mediante un cruzamiento de datos.

Conocer a productores

El segundo pedido aprobado en la Cámara de Diputados es al Ministerio de Agricultura y Ganadería para conocer de donde llegan los insumos para la ración alimenticia de los niños.

Los diputados le piden al ministro Carlos Giménez la lista completa de productores y comités de la agricultura familiar inscriptos en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (RENAF) que venden productos a las empresas del Programa Hambre Cero.

Además de la cantidad de visitas y controles en finca realizados por técnicos del ministerio para verificar que los alimentos provengan de las fincas declaradas y no de intermediarios comerciales, indicando fechas, distritos y resultados.

Por último, se busca conocer el volumen total de productos (en kilos y guaraníes) reportados como comprados a la agricultura familiar por cada empresa adjudicataria del programa a nivel nacional.

Luis Ramírez y Carlos Giménez, ambos ministros de la era de Santiago Peña y que fueron confirmados por Pedro Alliana tienen 15 días para presentar su informe a la Cámara de Diputados.