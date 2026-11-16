Hambre cero: César Sosa pide no meter “nada político”, ante propuesta de ‘municipalizar’ alimentación escolar

Hace unos días, el diputado opositor Arnaldo Valdez (Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA) presentó un proyecto de ley que plantea “municipalizar” el programa de alimentación escolar ‘Hambre cero’, uno de los planes insignia del gobierno caído de Santiago Peña.

En 15 de los 17 departamentos del país, los fondos para el programa ‘Hambre cero’ son administrados por las gobernaciones, casi todas bajo control de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado). Las excepciones son Asunción y los departamentos de Presidente Hayes y Central, este último administrado por un gobernador del PLRA, donde los fondos son manejados por el Ministerio de Desarrollo Social.

El proyecto del diputado Valdez alega que “el esquema actual, centralizado en las gobernaciones departamentales, ha demostrado ser ineficiente, con demoras en las entregas, falta de pago a proveedores y una escasa participación de la agricultura familiar campesina, que apenas alcanza el 8,7 por ciento de las compras cuando la ley exige un mínimo del 10 por ciento”.

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El control de los fondos de ‘Hambre cero’ otorgado a los gobernadores ha sido cuestionado incluso en filas del Partido Colorado y ha sido señalado como un factor en el apoyo que los gobernadores dieron a Santiago Peña y Pedro Alliana en el contexto del reciente quiebre que se registró entre las cabezas del Poder Ejecutivo y el presidente de la ANR, Horacio Cartes.

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“Que no metan nada político”

En conversación con ABC Cardinal este lunes, el gobernador del departamento de Guairá y virtual líder del gremio de gobernadores colorados, César Sosa, dijo que se debe analizar por qué la oposición busca municipalizar ‘Hambre cero".

Pidió “ver los números” y comparar “los precios” de cuando la alimentación escolar era manejada por las municipalidades con los de la etapa actual en que las gobernaciones y el Ministerio de Desarrollo Social tienen el control.

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El gobernador Sosa dijo que los jefes departamentales están “abiertos” a que “se controle y se verifique” su administración de los fondos y a que “se debata todo lo que hay que debatir”.

“Si hay alguna objeción, que fundamenten, que no metan nada político”, declaró.

Opinó que, independientemente de quién lo administre, ‘Hambre cero’ es “un patrimonio del Paraguay” que ha traído beneficios especialmente en el interior del país, entre ellos un aumento de la asistencia escolar.

La ANR ‘post Peña’

Antes de la crisis bancaria y política que desató el pasado 3 de noviembre el cierre de Ueno Bank, que resultó en la destitución vía juicio político del entonces presidente Santiago Peña y la promoción del vicepresidente Pedro Alliana a la Presidencia de la República, el oficialismo la ANR parecía haberse dividido en dos facciones: el movimiento Honor Colorado liderado por Horacio Cartes y un ‘nuevo oficialismo’ encabezado por Peña y Alliana, con apoyo de los gobernadores.

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Sin embargo, la caída del gobierno de Peña cambió por completo no solo la dinámica actual dentro del oficialismo colorado, sino también sus proyecciones de cara a las internas de la ANR previstas para finales de 2027, en las que el Partido Colorado debe elegir a sus candidatos para las elecciones generales de 2028.

El gobernador Sosa afirmó que, tras el cambio de liderazgo en el Palacio de López, los gobernadores siguen en contacto estrecho con el presidente Alliana y están “cien por ciento” a su disposición.

Parte de la tensión registrada en meses anteriores entre el cartismo y el ‘nuevo oficialismo’ colorado giraba en torno a la designación de un precandidato a vicepresidente de la República para acompañar a Alliana en la chapa presidencial oficialista en las internas de 2027. Cartes había anunciado como su elegido al entonces ministro de Urbanismo – hoy ministro de Obras Públicas - Juan Carlos Baruja, mientras que los gobernadores buscaban que César Sosa sea quien acompañe a Alliana.

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Sin embargo, el gobernador Sosa dijo hoy que “siempre mantuvimos que le queremos como (a Cartes) un papá” y recordó que “gran parte de los gobernadores fuimos gobernadores gracias a su venia”. Negó que en algún momento haya existido un movimiento como el “peñismo” o el “allianismo”.

Y añadió que en este momento los gobernadores están enfocados en trabajar para mitigar los efectos de la crisis causada por el colapso de Ueno Bank, alegando que la coyuntura electoral “hoy creo que no está en el chip de nadie”.