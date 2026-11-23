El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se conmemora cada 25 de noviembre. Esta fecha fue proclamada oficialmente por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999.

En ese contexto, conversamos con varias mujeres, que se abrieron camino en la arena política, para conocer su experiencia sobre un tipo de violencia en particular, la “violencia política”.

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Al respecto, la diputada Johanna Ortega (PPS) indicó que constantemente sufre violencia por su postura crítica hacia las autoridades de turno.

“Existe más violencia hacia las mujeres que los hombres. Vivimos en un país que no se comprometió en mejorar, en especial la educación, sin embargo las campañas públicas todavía no se orientaron hacia la erradicación de todo tipo de violencia”, dijo Ortega.

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Aseguró que existe más violencia hacia las mujeres que hacia los hombres en el ámbito político, pues a las féminas se les evalúa desde lo intelectual hasta lo físico.

“A las mujeres políticas nos piden muchísimas cosas más que a los hombres. Debemos estar impecables, llegar temprano, pero también nos exigen cuidar la familia. Es violento que a mí se me exija ser la mejor mamá y la mejor política, pero a los hombres se les tolera todo”, sostuvo la parlamentaria.

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“Hay violencia verbal y hay acoso, es lo peor que se vive en la política. Nos exigen estar atenta a todo, saber todo, tener experiencia, títulos. Tenemos que estar bien maquilladas, de buen humor. La violencia en redes sobre mi vida privada. Me cuestionaron por ejemplo, estar embarazada y hasta por llevarle a mi hija en la sesiones para amamantar”, sostuvo Johanna Ortega.

La parlamentaria indicó que desde que asumió su banca su perspectiva hacia la política cambió mucho, sin embargo, considera que tiene la capacidad para seguir.

“Sí la perspectiva cambió. Tengo la plena convicción que debo armonizar mi vida política con la vida de familia. Decidí que no iba a tener otro hijo, debido a la violencia que viví durante mi embarazo. Pero no voy a descansar hasta lograr mejores condiciones para las mujeres”, sentenció Ortega.

Recordó los episodios de violencia a la que fue sometida por el diputado cartista Yamil Esgaib, que incluso le quiso imponer donde ir a dar a luz a su criatura. Lamentó que la violencia hacia las mujeres se normalice, incluso que provengan de las mujeres.

Violentada incluso por un presidente

La ahora exconcejal Belén Maldonado (PLRA), quien había sido violentada en un acto público por el entonces presidente Santiago Peña, siente que la violencia es la misma hacia ambos lados, sin embargo las críticas son diferentes.

“La violencia es la misma para ambos, solo que las criticas son diferentes. Para las mujeres son extremadamente fuertes y con lupa observan nuestras fallas. Observan si estas o no preparada, cuestionan nuestra formación, lo físico y la vida privada”, dijo Maldonado.

La política luqueña indicó que a lo largo de su vida política fue agredida, ofendida y hasta se puso en escrutinio la vida privada.

“Las mujeres somos observadas de arriba para abajo, nos controlan hasta te diría doblemente. Muchas me indicaron que ellas no podrían soportar que su vida sea expuesta, como lo hicieron conmigo. Eso hace que muchas mujeres no se animen a incursionar en política”, manifestó Maldonado.

No obstante, agregó que seguirá en la arena política por que cree que aún tiene mucho que dar a la sociedad.

“Creo que los ataques nos fortalecen, pero eso depende mucho de la fortaleza y la resistencia que cada mujer tenga. Mientras más alto hablas más duros son los ataques, mientras más incomodas más fuertes son los ataques”, indicó Belén Maldonado.

Nunca la violentaron

A su turno, la diputada Rocío Vallejo (PPQ) indicó que ella desde su experiencia en los tres poderes de Estado nunca se sintió violentada.

“A mí siempre me respetaron. Yo no siento que por ser mujer me falten el respeto. Disentimos con las ideas, hay veces que discutimos más fuerte, pero particularmente no recibo violencia”, dijo Vallejo.

La parlamentaria agregó que sus colegas siempre la tratan con respeto y que incluso le piden su opinión en las áreas donde tiene más experiencia.

“Mis colegas me piden opiniones, ayuda. El respeto que siento es constante, pero yo también me manejo dentro del marco del respeto”, sostuvo.

Por otro lado, dijo que su perspectiva de la política cambio desde que es parlamentaria. Indicó que creía que el Congreso se debatían temas más técnicos, pero se encontró que los argumentos son políticos.

“Venía con una imagen de lo que yo podía hacer por el Congreso. Pensé que era un nivel muchos más técnico y más elaborado, pero aquí las defensas son políticas (...). Sí me volvería a candidatar por que mi perfil técnico puede seguir siendo útil al Congreso” indicó Vallejo.

Como un punto en particular se refirió a la violencia en redes y en los cuestionamientos hacia las figuras femeninas en la políticas.

“Llegar siempre cuesta más, conseguir financiamiento, entrar en las listas. Me critican por mi edad, por mis arrugas, pero es un mínimo porcentaje”, puntualizó.

¿Que es la violencia política?

La violencia política contra las mujeres por razones de género es toda acción, conducta u omisión —basada en elementos de género— que tenga por objeto o resultado menoscabar, limitar, impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres.