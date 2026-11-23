El intendente municipal de Pilar, Emanuel Cuevas (ANR), anunció que llevará su cuestionamiento sobre los contenidos de educación sexual incluidos en los materiales escolares hasta el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Precisó que solicitará la revisión del cuadernillo utilizado en el cuarto grado de la Educación Escolar Básica.

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La controversia se instaló luego de que el jefe comunal publicara en sus redes sociales un mensaje en el que manifestó su rechazo a la enseñanza de determinados contenidos de educación sexual a niños en edad escolar.

La publicación tuvo amplia repercusión y generó posiciones encontradas entre quienes respaldan su planteamiento y quienes defienden la importancia de abordar estos temas desde edades tempranas.

Emanuel Cuevas reiteró este lunes que su cuestionamiento no apunta a eliminar la educación sexual de las escuelas, sino a modificar la edad en que se desarrollan determinados contenidos.

Según explicó, el material de cuarto grado incluye información sobre enfermedades de transmisión sexual, sus formas de contagio e incluso la colocación de preservativos, cuestiones que considera demasiado explícitas para estudiantes de aproximadamente nueve años.

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“Son cuestiones que se están abordando en etapas muy tempranas”, manifestó el intendente, quien aseguró que conversó con un grupo de padres que comparte su preocupación.

El jefe comunal indicó que está de acuerdo con una educación sexual responsable dentro del sistema educativo, pero considera que los contenidos deben adecuarse a la edad y al desarrollo de los alumnos.

En ese sentido, planteó que determinados temas deberían trasladarse al sexto grado o, cuanto menos, abordarse a partir de los 11 o 12 años.

“El punto que yo cuestiono es la etapa en que hoy se está impartiendo esta enseñanza”, insistió.

Cuevas también reconoció que su publicación en redes sociales tuvo la intención de generar debate público y promover una discusión sobre los materiales utilizados en las instituciones educativas.

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Afirmó que los padres deben conocer qué contenidos reciben sus hijos en las aulas y participar en el análisis de las políticas educativas.

Incluso admitió que su decisión de intervenir en el tema generó cuestionamientos en su entorno familiar, pero defendió su postura al considerar que, si la sociedad no plantea sus inquietudes, estos contenidos continuarán desarrollándose sin una revisión.

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Sin postura de Educación departamental

Intentamos conocer la posición de la coordinadora departamental de Educación, Doris Centeno, sobre el cuestionamiento del intendente y los contenidos del material escolar. Sin embargo, desde la secretaría de la supervisión informaron que la funcionaria se encontraba en una reunión virtual y que era imposible evacuar las preguntas de la prensa.