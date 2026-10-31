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Nacionales
31 de octubre de 2026 - 09:08

Educación Sexual: ofrecerán cuestionados materiales del MEC a colegios privados

Fernando Griffith, exviceministro del MEC, exministro de Cultura de Horacio Cartes y editor de cuestionados libros de Ease.
Fernando Griffith, exviceministro del MEC, exministro de Cultura de Horacio Cartes y editor de cuestionados libros de Ease.Gentileza

Tras las denuncias de organizaciones, el Congreso y especialistas por su contenido machista, anticientífico y excluyente, el exviceministro de Educación, Fernando Griffith, presentará los libros del programa EASE a instituciones educativas de gestión privada.

Por Rene Ramos
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Los materiales del plan de Educación de la Afectividad y la Sexualidad en las Escuelas (Ease), ya habían generado un intenso debate en el ámbito público durante las últimas semanas y fueron duramente criticados por diversos sectores debido a la falta de socialización adecuada por parte del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Hasta técnicos del Ministerio de Salud Pública (MSP) y del Ministerio Nacional de la Niñez y Adolescencia (Minna), advirtieron que los enfoques vulneran principios pedagógicos fundamentales. Lamentablemente, las voces de los especialistas de estas carteras fueron ignoradas por el ministro Luis Ramírez, quien decidió no incluir sus sugerencias.

Pese a los cuestionamientos, el programa busca ahora expandirse hacia colegios privados. El lanzamiento para este sector está programado para este viernes 6 de noviembre, a las 10:30 horas, en un concurrido shopping capitalino, en el marco de la denominada Expo Ministerios. La presentación de los libros estará a cargo del exviceministro de Educación Fernando Griffith y de la licenciada Nora Galeano, dirigida exclusivamente a directivos y representantes de este tipo de centros educacionales.

Página de agradecimientos del libro con nombres de colaboradores destacados, sin personas visibles.
El exviceministro de Culto del MEC, Fernando Griffth, editor de los materiales de EASE.

Los materiales forman parte de una millonaria inversión de US$ 7,5 millones de la Itaipú Binacional y además fueron elaborados por técnicos paraguayos del MEC, en conjunto con la mesa técnica de padres, liderada por el pastor Miguel Ortigoza, representante en Paraguay de la oenegé Capitol Ministries, de Estados Unidos.

MEC: pese al pedido de retirar los materiales, insisten con llevarlos a colegios privados

La decisión de promover el programa EASE en el ámbito privado contrasta con los crecientes reclamos de diversos sectores sociales que exigieron la anulación definitiva de los textos. Cabe recordar que la autora de los textos es la ecuatoriana María Judith Turriaga, quien defendió Ease junto al pastor en diferentes espacios públicos.

Texto en documento que discute el nacimiento de niños en 1889, centrando en la vida de Adolf Hitler.
La página del cuestionado material de Ease del MEC, donde hablan de la "bondad y el daño dejan una huella profunda", al hablar del nazismo en Europa.

Recientemente, organizaciones como el Colectivo de Niñas y Mujeres con Discapacidad del Paraguay (Discafem) exigieron formalmente la retirada de los textos del MEC de las escuelas públicas, denunciando la manipulación histórica, el blanqueamiento del nazismo y la instrumentalización de la discapacidad en los manuales. La Unión Nacional de Centros de Estudiantes (Unepy) y la senadora opositora Esperanza Martínez también exigieron lo mismo.

Texto sobre el abuso infantil en mujeres, en un entorno oscuro con carteles y escritos visibles sobre sus experiencias.
El texto del programa EASE del MEC estigmatiza el abuso sexual infantil, según especialistas.

Principales cuestionamientos a los materiales de “afectividad” del MEC:

  • Inclusión de pasajes sobre el nazismo y manipulación histórica: Críticas severas por párrafos que plantean una valoración benevolente o de relativización sobre el ascenso de Adolf Hitler, además de contraponer de forma perversa su figura con la de una niña con Síndrome de Down para justificar premisas morales.
  • Perpetuación de estereotipos de género y machismo: Contenidos que imponen patrones de conducta, obediencia y vestimenta a las alumnas (bajo premisas como «ponte guapa, pero no provocativa»), promoviendo la pasividad femenina y naturalizando la dominación masculina.
  • Justificación anticientífica de desigualdades: Uso de conceptos sin rigor pedagógico ni respaldo biológico —como atribuir un supuesto «cerebro multitarea» a las niñas— para justificar roles de género tradicionales desde la infancia.
  • Culpabilización a las víctimas e invisibilización de abusos: Oposición de especialistas y defensores de derechos humanos por simplificar la afectividad y trasladar la responsabilidad de la prevención de la violencia a las propias niñas y adolescentes.
  • Exclusión de criterios técnicos de Salud y Niñez: Omisión deliberada de las recomendaciones emitidas por especialistas del Ministerio de Salud Pública (MSP) y del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna), optando por imponer un sesgo ideológico en lugar de un enfoque de salud pública integral.
  • Violación de principios constitucionales: Reclamos formalizados por la Defensoría del Pueblo y legisladores que advierten sobre la vulneración del derecho a una educación integral, el acceso a los avances científicos y la protección contra la discriminación de personas con discapacidad.
Personajes infantiles estilizados, un niño y una niña, rodeados de burbujas de texto sobre diferencias de género en el desarrollo infantil.
Durante la exposición, se discuten las diferencias de género en el desarrollo infantil, con énfasis en la afectividad y sexualidad.

Lo llamativo de la convocatoria es que la presentación de los libros estará a cargo del exviceministro de Educación Fernando Griffith, quien fue el mismo exfuncionario que estuvo al frente de la revisión, edición y adaptación de los cuestionados manuales y que ahora parece encabezar la estrategia para introducirlos en las instituciones de gestión privada.

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