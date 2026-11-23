El diputado Jatar “Oso” Fernández, quien se mostraba afín a Santiago Peña, recibió desde agosto de 2025 más de G. 20 millones mensuales a través de una cuenta de Ueno Bank.

Documentos internos del Grupo Vázquez, que obran en el Ministerio Público, revelan que tras el primer pago realizado, el “sobresueldo” se retiraba en efectivo y que la operación se dio llamativamente una semana después de que Fernández votara por un cuestionado proyecto que el Ejecutivo remitió al Congreso.

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Al respecto, el diputado Mauricio Espínola (Añetete) dijo que es indispensable que se den explicaciones claras y documentadas sobre la denuncia.

“Considero que es indispensable que se den explicaciones claras y documentadas sobre ese plus salarial fundamentalmente, que se aclare si existió alguna contraprestación política por sus votos”, dijo el diputado colorado disidente.

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Mauricio Espínola manifestó que la ciudadanía merece respuestas claras, sin privilegios o sin silencio de ningún sector. Aunque aclaró que antes de impulsar una pérdida de investidura primero quiere escuchar a Jatar Fernández.

“Hay que exigir que se esclarezcan los hechos sobre todo que se transparenten los vínculos y que las instituciones competentes investiguen hasta las últimas consecuencias. La ciudadanía hoy merece respuestas no privilegios ni silencios. Quiero escucharle al diputado”, dijo Mauricio Espínola.