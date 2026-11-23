Según publicaciones periodistas el ex payista Jatar “Oso” Fernández (ANR, afín a Santiago Peña) recibió desde agosto de 2025 más de G. 20 millones mensuales a través de una cuenta de Ueno Bank, esto según documentos internos del grupo Vázquez que se encuentran en la Fiscalía.

El pagó comenzó justo después de que el parlamentario tránsfuga haya votado por sugestivos proyectos de leyes que venían desde el Poder Ejecutivo.

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Consultado al respecto, el diputado Miguel Martínez (PLRA), quien ingresó a la Cámara Baja por Cruzada Nacional al igual que Jatar Fernández, trató de corrupto y un pobre infeliz a su colega.

“Es un pobre infeliz, corrupto, ha dañado y degenerado todo. Es un corrupto más y podría ser el peor de los peores. Es el producto de Paraguayo y Yolanda a quienes sólo le interesa el subsidio electoral que reciben”, dijo Martínez.

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El parlamentario dijo también que Jatar Fernández es un vendido, pero que a él no le sorprende por los antecedentes que tiene. Lamentó que Cruzada Nacional haya amparado en sus listas a cuestionadas personas.

“Es un vendido evidentemente. Hoy escuché la noticia, pero a mí no me sorprende esto por su antecedente”, sostuvo el diputado.

Jatar Fernández argumentó en su defensa que recibir dinero de Ueno Bank no es ilegal, y que tampoco debe dar justificaciones por tener “auspiciantes”.