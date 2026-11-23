Se trata de una reprogramación presupuestaria sancionada en la Cámara de Diputados el pasado 18 de agosto por amplia mayoría y entre elogios a la labor de los asistentes fiscales, cuyos representantes siguieron la sesión de manera presencial.

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En la sesión ordinaria del Senado figura en el punto N° 3 y ya tiene dictámenes de sus órganos asesores. La comisión de Asuntos Constitucionales recomienda la aprobación pero las comisiones de Hacienda y de Cuentas y Control proponen su rechazo.

El pleno del Senado podrá sancionarlo, modificarlo y devolverlo a la Cámara de de Diputados o rechazarlo y enviarlo nuevamente a la instancia de origen.

Cuando el expediente fue aprobado en Diputados, los parlamentarios detallaron que el monto aprobado contempla la aplicación de la primera etapa de gradualidad del incremento previsto en la Ley N.º 7511 del año 2025. Esto representa un ajuste inicial del 25% que entrará en vigencia de forma retroactiva desde el mes de octubre del presente ejercicio fiscal 2026.

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¿De dónde saldrán los fondos para financiar el reajuste en el Ministerio Público?

En la Cámara Baja se aprobó la versión que establece una remuneración básica mensual para los asistentes fiscales equivalente al 60% del sueldo básico correspondiente a los agentes fiscales, porcentaje que se alcanzará de manera progresiva en cuotas iguales durante cuatro años.

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Para cubrir este gasto, los legisladores explicaron que el ajuste salarial será financiado mediante una transferencia de créditos presupuestarios del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Específicamente, los recursos provendrán del objeto del gasto N.º 261, correspondiente a “de informática y sistemas computarizados”, por un monto total exacto de G. 4.313.823.148.

¿Cuánto pasarán a ganar los asistentes fiscales tras la promulgación de la ley?

Según los impulsores de la iniciativa, este beneficio para los funcionarios del Ministerio Público sufrió una postergación de dos años. De acuerdo con los antecedentes legislativos, el incremento original fue aprobado con modificaciones en el Senado en abril de 2025.

En aquella ocasión se estableció que la medida alcanzaría a un total de 1.782 asistentes fiscales. El esquema planteado elevaba el salario básico de G. 7.000.000 a G. 8.500.000, aunque sujeto a una aplicación progresiva en un lapso de tres a cuatro años.

¿Cuál es la función de los asistentes fiscales dentro de las investigaciones penales?

Durante el debate en la Cámara de Diputados, el legislador Roberto González (ANR) destacó que la tarea de estos funcionarios resulta fundamental para el sistema de justicia, ya que brindan respaldo operativo a los titulares de las unidades penales.

“Los asistentes fiscales, según la ley, son los encargados de brindar apoyo técnico, jurídico y directo a los agentes fiscales en el análisis, diligenciamiento e impulso procesal de las causas penales e investigaciones asignadas a cada unidad fiscal”, explicó.