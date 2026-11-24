La creación de Juzgados y Tribunales Especializados en Materia de Violencia contra las Mujeres, que será tratado mañana en el Senado, cuenta con el respaldo de cinco instituciones del Estado: el Ministerio de la Mujer, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Ministerio Público, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia y el Ministerio de la Defensa Pública.

Sin embargo, aunque coinciden en la necesidad de especializar la respuesta judicial, sus dictámenes contienen observaciones sobre la implementación, las competencias de los distintos fueros, la disponibilidad presupuestaria y las garantías procesales.

Uno de los puntos que genera posiciones diferenciadas es el artículo 15 del proyecto, que incorpora disposiciones sobre las denuncias falsas, un elemento agregado en esta legislatura y que remite al artículo 289 del Código Penal.

Mientras algunas instituciones advierten sobre el riesgo de desalentar las denuncias de violencia, otras consideran adecuada la aclaración de que una desestimación, un archivo o un sobreseimiento no demuestran automáticamente que una denuncia sea falsa.

¿Qué opinan las cinco instituciones sobre los juzgados especializados?

Los cinco organismos emitieron pareceres favorables, aunque con distintos condicionamientos y propuestas de modificación.

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- Ministerio de la Mujer: emitió un parecer favorable con observaciones técnicas, jurídicas y presupuestarias. Considera necesario crear una jurisdicción especializada para evitar la dispersión de causas y la revictimización de las mujeres.

- Corte Suprema de Justicia: respaldó la iniciativa y calificó de necesaria la creación de estos órganos para concentrar los trámites y mejorar la respuesta judicial. Pide que la implementación esté condicionada a la disponibilidad presupuestaria y de recursos humanos.

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- Ministerio Público: expresó una valoración favorable, pero propone ampliar la denominación a Juzgados y Tribunales Especializados en Violencia Familiar y de Género, para incluir a otros integrantes del núcleo familiar. El dictamen fue enviado por el entonces fiscal general del Estado, Emiliano Rolón.

- Ministerio de la Niñez y la Adolescencia: considera jurídicamente pertinente el proyecto, siempre que no se superpongan las competencias de los juzgados especializados con las de la jurisdicción de Niñez y Adolescencia.

- Ministerio de la Defensa Pública: acompaña la aprobación con modificaciones. Advierte sobre la necesidad de garantizar asistencia jurídica, recursos presupuestarios, capacitación y respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso.

Denuncias falsas: qué observan las instituciones sobre el artículo

El tratamiento de las denuncias falsas es uno de los puntos que merece especial atención en los dictámenes institucionales.

El artículo 15 del proyecto remite al artículo 289 del Código Penal y establece una salvaguarda para evitar que el archivo, la desestimación o el sobreseimiento de una causa sean considerados automáticamente como prueba de una denuncia falsa.

Las posiciones institucionales son las siguientes:

El Ministerio de la Mujer: pide eliminar el artículo 15. Es la institución que plantea la observación más fuerte. Recomienda directamente suprimir el artículo, porque el Código Penal ya contempla el hecho punible de denuncia falsa en su artículo 289.

Advierte que incorporar esta disposición en una ley de protección a las mujeres podría generar un efecto disuasorio y desalentar la presentación de denuncias, además de favorecer el subregistro de casos de violencia. Si se decide mantenerlo, solicita ampliar las garantías para aclarar que tampoco una retractación, absolución o insuficiencia probatoria constituyen por sí solas prueba de falsedad.

La Corte Suprema de Justicia pone especial énfasis en la necesidad de consolidar una jurisdicción especializada, con garantías procesales y respeto a la independencia judicial. Entre sus observaciones generales plantea ajustes para asegurar la compatibilidad del proyecto con el ordenamiento jurídico.

Mientras que el Ministerio Público: considera positiva la aclaración. La Fiscalía valora positivamente que el proyecto establezca que una desestimación, un archivo o un sobreseimiento no implican automáticamente que una denuncia sea falsa. Considera que esta precisión permite resguardar las garantías procesales y evitar interpretaciones que puedan desalentar la presentación de denuncias.

Ministerio de la Niñez y la Adolescencia considera adecuada la redacción del artículo 15. Destaca que la aclaración evita que el archivo o la desestimación de una causa sean interpretados por sí solos como falsedad. Además, recuerda que existe un deber legal de denunciar o comunicar situaciones de vulneración de derechos de niños y adolescentes.

En tanto que para el Ministerio de la Defensa Pública: considera pertinente mantener la disposición que establece que la desestimación, el archivo o el sobreseimiento no prueban por sí solos una denuncia falsa. Su dictamen también subraya la necesidad de preservar la presunción de inocencia, el debido proceso y la imparcialidad, tanto para las víctimas como para las personas investigadas.

¿Qué cambia con la creación de los juzgados especializados?

El proyecto busca concentrar en órganos judiciales especializados las causas relacionadas con la violencia contra las mujeres, evitando que las víctimas deban acudir a diferentes fueros para obtener medidas de protección y respuestas judiciales.

La iniciativa contempla inicialmente tres juzgados en Capital, cuatro en Central y uno en Alto Paraná, con una expansión progresiva a otros departamentos.

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También establece la incorporación de equipos multidisciplinarios de Psicología y Trabajo Social, además de capacitación especializada para los operadores de justicia.

La propuesta apunta a fortalecer la aplicación de la Ley N.º 5777/2016 de Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de Violencia y reducir la dispersión de procedimientos que actualmente puede exponer a las víctimas a situaciones de revictimización.