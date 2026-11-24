El diputado colorado Jatar “Oso” Fernández negó haber conversado con el empresario Miguel Vázquez o con el expresidente Santiago Peña sobre los proyectos de ley que hoy aparecen ligados al caso Ueno Bank, en medio de los cuestionamientos por los millonarios pagos que recibió de la entidad bancaria.

“Nosotros somos 6 millones nomás, todos somos parientes entre nosotros, nos conocemos todos, estamos todos casados entre nosotros. Jamás hablé de un proyecto con Miguel ni con Peña. Yo analizaba los documentos y lo analizaba en bancada. Las decisiones fueron tomadas autónomamente”, dijo.

Según documentos internos del Grupo Vázquez que se encuentran en la Fiscalía, Fernández recibió desde agosto de 2025 más de G. 20 millones mensuales a través de una cuenta de Ueno Bank. Además, obtuvo un préstamo de G. 216,2 millones de la entidad bancaria.

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Una “coincidencia” fue su voto a favor de Ueno

De acuerdo con los registros del Sistema de Información Legislativa (SILpy), el diputado votó a favor de las tres leyes impulsadas por el oficialismo que hoy aparecen vinculadas al caso Ueno. En una de ellas fue, además, proyectista.

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Fernández atribuyó a una “coincidencia” la relación temporal entre su voto a favor de un proyecto y los pagos recibidos.

Jatar afirma que pidió auspicio directamente a Miguel Vázquez

El legislador aseguró que conocía al empresario Miguel Vázquez desde la época en que ambos asistían al mismo colegio y reconoció que fue él quien solicitó el auspicio para su equipo de rally.

“Yo hablé con el propio Miguel. Él era de mi colegio. Nos conocíamos”, dijo. “Amigos no éramos, pero el tipo estaba tipo poniendo en todos lados su marca y a mí me interesaba. A él mismo le pedí el auspicio”, agregó.

Fernández indicó que comenzó a recibir los pagos en 2025 y que el acuerdo de auspicio se extendía hasta 2028. Señaló que inicialmente promocionaba la marca Ueno, posteriormente MUV -aplicación de movilidad del Grupo Vázquez- y que estaba previsto incorporar otra marca que propiedad del empresario.

“Todos los perros me ayudaban con G. 500.000. Todos los perros saben que no tengo plata”, expresó. Asimismo, aseguró que contaba con otros auspiciantes de la frontera y de Asunción.

Niega sobresueldo y justifica préstamo de Ueno

Fernández rechazó que los desembolsos mensuales constituyeran un sobresueldo. “G. 21 millones pio le parece un sobresueldo. Un tipo como yo que no tiene nada, que vive en la casa de su suegra y que paga su camioneta a cuotas”, manifestó.

El diputado obtuvo el desembolso del préstamo de G. 216,2 millones el 1 de julio de 2025, una semana después de votar a favor de la Ley N.º 7503 del Sistema Nacional de Pagos, cuestionada por sectores empresariales y políticos que la consideraban hecha a medida de Ueno. Peña promulgó la normativa el 27 de junio.

Según los documentos internos del Grupo Vázquez, los pagos mensuales contemplaban G. 15 millones, sin que se especificara una justificación, más el importe de las cuotas del préstamo durante 60 meses. Las operaciones se iniciaron en julio de 2025 mediante una transferencia bancaria.

“El crédito es algo personal y creo que tres millones de paraguayos tenían crédito con Ueno. Estaba pagando. Saqué ese crédito para pagar un camioncito de G. 70 millones y acomodé para pagar con mi auspicio, que hasta el 2028 tenía cerrado con él; después tenía que continuar pagando. Los auspicios están en todas las redes”, sostuvo.

Jatar niega conflicto de intereses y apunta a Peña

Consultado sobre el presunto conflicto de intereses, Fernández defendió las decisiones adoptadas en el Congreso y aseguró que, en ese momento, consideraban que las iniciativas legislativas contribuirían al fortalecimiento del sistema bancario.

“¿Pero por qué iba a beneficiar? Hoy ustedes saben eso y dicen que beneficia. Nosotros en ese momento hicimos lo que creíamos que era correcto para que sea un buen banco y que la ciudadanía pueda construir la confianza en los bancos; queríamos ser Suiza. Yo expliqué lo que nosotros pensábamos y, por eso, mi enojo con el presidente (Peña) cuando le pregunto qué carajo pasó y nunca, hasta el final, me contó”, mencionó.

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El legislador también justificó el interés comercial de la empresa en auspiciar a su equipo de rally y alegó que desconocía lo que posteriormente saldría a la luz sobre Ueno.

“Todo está documentado y declarado”, aseguró Fernández respecto a los pagos que recibió. Agregó que cuenta con facturas y que no tendría inconvenientes en ponerlas a disposición de la prensa.