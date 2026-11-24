El jefe departamental se hizo eco de las denuncias presentadas por la diputada Rocío Vallejo (PPQ). La legisladora reveló que el exministro de Economía, tras dejar esa cartera, firmó un millonario contrato laboral privado con el Grupo Vázquez, pese a que todavía integraba el Consejo de Administración de la binacional.

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“G. 250.000 millones de la plata de los jubilados terminaron en Ueno, mientras que la persona que tomó esa decisión terminó cobrando USD 20.000 al mes del mismo grupo”, señaló Estigarribia desde sus redes sociales. La publicación constituyó una directa alusión a Fernández Valdovinos, aunque el gobernador omitió mencionar su nombre en ese tramo.

¿Qué cuestionó el gobernador sobre el uso de los fondos de jubilados?

“Así es como manejan este país: se reparten todo mientras a miles de familias no les alcanza para fin de mes”, cuestionó el dirigente liberal en su descargo público.

Sostuvo además que el Estado debe estar “para cuidar el bolsillo de los paraguayos, no el de sus amigos”. “Con la plata de los jubilados no se juega”, aseveró.

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Finalmente, manifestó que exige a la Fiscalía que investigue “hasta el final y que paguen todos los responsables, caiga quien caiga”.

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¿Qué otros exfuncionarios del gobierno de Santiago Peña fueron señalados en el caso Ueno Bank?

Estas expresiones se suman a las lanzadas por Estigarribia semanas atrás, cuando indicó que la detención del exministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos no puede seguir postergándose. Pidió además que Lea Giménez, exjefa de Gabinete de Santiago Peña, también sea investigada en el caso Ueno Bank.

Según Estigarribia, ambos desempeñaron un papel clave en el gobierno de Santiago Peña y podrían estar involucrados en la toma de decisiones sobre el depósito de fondos públicos en el ahora quebrado Ueno Bank.