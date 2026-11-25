La Junta Municipal de Carapeguá aprobó la declaración de emergencia vial en el distrito, a raíz del mal estado de los caminos rurales y del casco urbano. La medida surgió de una minuta presentada por el concejal José Darío Espinoza (ANR).

El edil alertó sobre la situación crítica de los caminos vecinales, especialmente en las compañías, como consecuencia de las intensas y persistentes precipitaciones y la falta de mantenimiento.

Lea más: Lluvias agravan el deterioro de caminos terraplenados en Carapeguá

Según explicó, la situación genera preocupación entre los habitantes. Los productores y macateros no pueden comercializar sus productos, los obreros tienen dificultades para llegar a sus lugares de trabajo y los estudiantes no logran acudir a sus centros de estudio.

El concejal señaló, asimismo, que se aproximan las festividades de Caacupé y de fin de año, temporada en la que muchos pobladores que viven en otros puntos del país y en el exterior vuelven a su terruño. Expresó su deseo de recibir de la mejor manera a los compueblanos que residen en otros puntos del país y del exterior, evitando que queden varados por el mal estado de los caminos.

Buscan dar respaldo al Ejecutivo comunal

La propuesta es una forma de respaldo al Ejecutivo comunal para gestionar recursos con el objetivo de poner en funcionamiento las máquinas viales y arreglar los caminos en mal estado, explicó el concejal Espinoza.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Preocupa, además, el mal estado en que se encuentran las maquinarias viales y que solucionar el problema es una tarea urgente.

Lea más: No cesan reclamos para reparación de caminos rurales en Carapeguá

El pedido fue secundado por el presidente de la Junta, Enrique González Quintana (Alianza Juntos por Carapeguá), quien apoyó la moción por la urgencia de buscar un mecanismo de solución y solicitó que el tema sea tratado sobre tablas.

Por su parte, el concejal Rubén Galeano (PLRA) señaló que la declaración constituye una herramienta fundamental para que el Ejecutivo realice gestiones de recursos y maquinarias, y planteó recurrir también al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y a la Gobernación, instituciones ante las cuales, dijo, debe canalizarse el pedido.

Finalmente, la propuesta fue remitida al Ejecutivo municipal para su aprobación.