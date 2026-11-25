El senador Gustavo Leite endureció su postura frente a los cuestionamientos sobre el manejo de fondos públicos vinculados a Ueno Bank y pidió que la Fiscalía avance contra los responsables de lo que calificó como un esquema de gran alcance.

Al ser consultado sobre el alcance de sus declaraciones previas respecto a pedidos de prisión, el legislador aclaró que su reclamo apunta a quienes tengan responsabilidad penal comprobable y advirtió sobre las consecuencias políticas de la falta de sanciones.

“Yo no quiero cárcel para el pichirulo. Yo quiero cárcel para los culpables que ameriten ir a la cárcel, porque si no hay sanción, si hay impunidad en este que es el mayor caso de fraude, estafa desde el gobierno, de la cabeza del gobierno en la historia del Paraguay, nuestra democracia va a fracasar.”

Durante la charla, Leite apuntó directamente contra Carlos Fernández Valdovinos, exministro de Economía y exmiembro del Consejo de Itaipú, poniendo en duda su falta de intervención o advertencia frente al proceso de fusión y la colocación de recursos estatales en la entidad financiera.

Lea más: Leite pide a la Fiscalía dejarse de “excusas” y “privilegios” y ser implacable contra Valdovinos

Según el senador, la situación compromete la administración de los recursos del Estado y exige explicaciones claras sobre quiénes autorizaron el envío de dinero público tras conocerse alertas o sumarios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Un banco quebrado es absorbido por una financiera que renquea, es autorizada por el Banco Central del Paraguay, donde Carlos Fernández Valdovinos fue presidente, ¿y él, siendo ministro de Economía, no se dio cuenta de que eso era un peligro? No dijo nada, calló, y ahora nos enteramos que había sido firmó hasta un contrato con Ueno para asesorarle desde Itaipú”, expresó el parlamentario.

Asimismo, Leite señaló que ya impulsó un pedido de informe aprobado en el Senado para que entes y empresas públicas remitan el detalle de sus extractos y colocaciones desde principios de año, con un plazo de 15 días para responder. Sobre el destino de los recursos estatales en la entidad, sostuvo:

“¿Quién ordenó que la plata de las instituciones públicas, incluido IPS, Itaipú, ere eréa, que nos enteramos ahora, se fueron a Ueno después de que Ueno ya estaba sumariado? ¿Quién dio la orden?”, remarcó.

Dimensiones de la investigación

El legislador sostuvo que la trama involucra a una amplia red de actores y sociedades que, a su criterio, excede a unos pocos implicados y requiere una estrategia fiscal firme, así como una revisión de los controles institucionales, incluyendo el rol de organismos como Seprelad y el funcionamiento de los reportes de operaciones sospechosas.

“Este es un pulpo que tiene no sé cuántos tentáculos, y ojalá lleguemos a todos y lleguemos a todos a tiempo”, mencionó.

Lea más: Leite: Peña es un “impostor, narcisista, psicópata, cleptómano profesional y traidor”

Para finalizar, el senador afirmó que, a partir de conversaciones en formato podcast con referentes del sector bancario (mencionando a representantes de Sudameris y GNB) y sobre las gestiones y advertencias previas ante autoridades y el Ejecutivo, no cabe sostener que el mandatario desconociera la gravedad de lo ocurrido.

“El presidente Peña sabía y está metido hasta el cuello. El presidente de la República fue cómplice, encubridor y operador de la quiebra del encumbrado Ueno Bank con plata pública, estafando a 3 millones de paraguayos. Eso no me queda ninguna duda”, sentenció.