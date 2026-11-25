El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, afirmó que hasta el momento no fue remitido al Legislativo el proyecto de ley anunciado por el Ejecutivo para asistir a los trabajadores del Grupo Vázquez que quedaron sin empleo tras el cierre de Ueno Bank.

“Estamos hablando de algo ficticio. Hasta que no tenga entrada el proyecto de ley, van a ser intenciones”, dijo.

El titular del Legislativo indicó que maneja información extraoficial de que la propuesta tendría entrada durante la jornada de este miércoles.

El presidente Pedro Alliana anunció ayer la presentación de una iniciativa legislativa que contempla, entre otros beneficios, el adelanto de cinco salarios mínimos y la extensión de la cobertura del Instituto de Previsión Social (IPS) hasta fin de año para los trabajadores afectados.

Grupo Vázquez: prometen dar celeridad al proyecto de ley

Núñez aseguró que existe predisposición desde el Poder Legislativo para atender la situación de los trabajadores afectados por el cierre de la entidad bancaria.

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“Siempre desde el Congreso, principalmente el Senado, tuvimos intención de solucionar esta situación”, mencionó.

El senador colorado oficialista manifestó que están a disposición para estudiar la iniciativa, siempre que esta contemple beneficios para los trabajadores de Ueno Bank y del Grupo Vázquez.

“Vamos a darle celeridad. Si tengo que venir a sesionar viernes, sábado o domingo, estoy a dispoción y creo que los colegas también”, dijo.

Bachi Núñez desconoce cómo se financiará ayuda a trabajadores

El presidente del Congreso reconoció, sin embargo, que desconoce de dónde provendrán los recursos para financiar los beneficios anunciados por el Ejecutivo.

En ese sentido, indicó que deberá aguardar la presentación formal del proyecto de ley para conocer los detalles de la propuesta. Alliana había adelantado que se recurrirá a recursos del Tesoro.

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“Bachi” Núñez defiende designación de nuevo director de Itaipú

Por otra parte, respecto al acuerdo constitucional para los nuevos directivos de Itaipú Binacional, Núñez señaló que habría votos suficientes en el Senado para su aprobación.

Explicó que el tratamiento aún no fue incluido en el orden del día debido a que no se cuenta con el dictamen de la comisión correspondiente.

El titular del Congreso también defendió la designación realizada por Alliana de Hugo Osvaldo Zárate Chávez como nuevo director de Itaipú, pese a los cuestionamientos surgidos desde algunos sectores.

“Mientras yo esté acá, estaré de acuerdo con lo que envía el presidente”, dijo.