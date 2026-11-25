Durante años, el presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), se jactó de que en esa instancia no eran comunes las ausencias masivas, la mora de expedientes o las aprobaciones automáticas por sanción ficta. Solapadamente, marcaba esa diferencia respecto a la Cámara de Diputados, también presidida por el cartista Raúl Latorre (ANR, HC).

Sin embargo, en la fecha, la retirada oficialista dejó sin quórum la sesión ordinaria que debía tratar el proyecto de ampliación presupuestaria para el Ministerio Público, institución encabezada por la fiscal general Alba Cantero. El expediente cumple su plazo para la sanción automática este sábado 28 de noviembre, es decir, se aprobará por sanción ficta.

¿A quiénes beneficia el aumento salarial en el Ministerio Público?

Cuando el proyecto obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, quedó en evidencia que el oficialismo había prometido a este sector una aprobación rápida.

La medida alcanzará a un total de 1.782 asistentes fiscales en todo el país.

¿De cuánto será el nuevo salario de los asistentes fiscales y cómo se aplicará?

El esquema planteado eleva el salario básico de G. 7.000.000 a G. 8.500.000, aunque sujeto a una aplicación progresiva en un lapso de tres a cuatro años.

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Específicamente, el proyecto establece una remuneración básica mensual para los asistentes fiscales equivalente al 60% del sueldo básico correspondiente a los agentes fiscales, porcentaje que se alcanzará de manera escalonada en cuotas iguales durante cuatro años.

De esta manera se contempla la aplicación de la primera gradualidad del incremento previsto en la ley N° 7609, del 25%, con vigencia desde octubre próximo.

Lea más: Senado da “aumentazo” a mediadores judiciales

No es la primera canilla libre del Senado para la Fiscalía, en plena crisis económica y laboral, el Senado aprobó la semana pasada otro aumento salarial pero para los mediadores judiciales por un total del 60 %, distribuido en tres incrementos anuales del 20% en 2027, 2028 y 2029.