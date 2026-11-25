Al referirse al origen de las maniobras, Leite aseguró haber recibido información de que ya en junio de 2023, menos de dos meses después que Santiago Peña haya ganado las elecciones presidenciales. “Había encuentros en los pisos 10 y 11 de la Torre 3 del Paseo La Galería con Peña, un hermano suyo, Vázquez y Carlos Fernández Valdovinos. No creo que se hayan reunido a tomar tereré para hablar de Cerro Porteño, porque Fernández Valdovinos quería ser presidente de Cerro en ese entonces”, sostuvo el legislador.

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Sobre la posibilidad de modificar la ley de conflicto de intereses, indicó que lo que sea perfectible debe revisarse, pero advirtió que el marco normativo no detiene por sí solo a quienes actúan fuera de la ley. “No hay receta ni ley contra el bandido. El bandido te va a joder. Lo que tenemos que hacer es que la justicia le caiga con todo: tiene que haber pena máxima para los responsables para que nadie más nunca se anime”, afirmó.

Leite también equiparó la responsabilidad de los señalados al afirmar que “son medio lo mismo y están en la misma liga”. Sostuvo que el caso Ueno Bank es la mayor historia de corrupción del Paraguay, sin importar el tiempo. “Recomponer la imagen del país exige que el que roba se va preso con pena máxima” y que las coimas tienen que pasar a ser parte del peñismo y del pasado”, lanzó.

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Adelanto a trabajadores del grupo Vázquez

Respecto a la propuesta de Pedro Alliana de adelantar hasta 15 millones de guaraníes por trabajador del grupo Vázquez de manera de cubrir una parte de las indemnizaciones y que luego el Estado recupere esos fondos en el proceso de quiebra, Leite coincidió en que “los trabajadores no tienen la culpa del bandidaje de sus patrones”, defendió.

Sin embargo, condicionó la medida a que existan respaldos concretos. Apuntó a confirmar que existe una propiedad o bienes que puedan asegurar la cobertura del adelanto con la mayor holgura posible. “Tiene que haber garantía; no podemos saltar al vacío sin saber de dónde va a salir la plata. El Estado no puede hacerse responsable del bandidaje de los privados”, espetó.

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Consultado acerca de una posible candidatura a la presidencia de la República por Honor Colorado, el senador evitó pronunciarse al respecto bajo el argumento de que “no son tiempos electorales; son tiempos de cuidar a la gente de Paraguay. Ahora es el momento de la gente”, remarcó.

En esa línea, adelantó que propondrá informes mensuales al Congreso de cómo se está ejecutando el presupuesto, qué se compró, a quién se le entregó, a quién se le pagó. “Debemos empezar por salud y específicamente por hospitales como el San Jorge y el Incan, porque nosotros somos los custodios de la gente”, finalizó.