Durante un encuentro de la dirigencia del partido Yo Creo, el aspirande a la Presidencia de la República Miguel Prieto dijo que el PLRA deberá alinearse si quieren tener un poco de poder. “Que nadie más les haga dudar de si vamos a ganar o no, o de si vamos a irnos con los liberales o no. Van a tener que venir con nosotros si quieren tener un pequeño espacio de poder; van a tener que estar acá alineados. Quieran o no quieran, van a tener que alinearse, porque así está diseñado todo esto”, expresó.

Esto generó reacciones adversas por parte del PLRA, cuyo presidente, Alcides Riveros, tildó de desafortunadas las declaraciones. Desde los comités liberales y sectores como el de las mujeres del PLRA se pronunciaron repudiando las declaraciones de Prieto, considerando además que comparten espacio en una mesa de diálogo con otros sectores de la oposición.

El senador del partido Yo Creo, Rubén Velázquez, dijo que las declaraciones de Prieto forman parte de una arenga en una actividad de la organización política que se editó, por lo que no están completas, dando a entender que se sacaron de contexto las declaraciones de Prieto.

“Esa fue una reunión interna dentro de afiliados del partido Yo creo. Lo que se hizo fue también una arenga de que se va a ganar. La bajada de línea fue en el sentido de una lucha frontal en contra de la corrupción, pero en ningún momento hubo ninguna intención de hacer ninguna confrontación a ningún partido político, mucho menos al Partido Liberal. Ahora sí, este, él quiso hacer entender de que el propósito es que todos tienen que alinearse al trabajo, a la honestidad, a la transparencia”, explicó.

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Senador de Yo Creo pide perdón al PLRA

Velázquez insistió en que Prieto en ningún momento tuvo intención de confrontar o menoscabar a ningún partido, mucho menos al PLRA y que el ánimo del exintendente de Ciudad del Este y del partido Yo Creo es de respeto, acompañamiento y apoyo.

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“Entiendo el enojo y quiero también aprovechar este espacio para en caso de que haya esto afectado a los amigos del Partido Liberal, pedir disculpas. Entiendo yo que esto generó mucho disgusto. Les quiero decir también que pido disculpas en caso de que alguien se haya ofendido, alguien se haya sentido mal. Eso no fue en ningún momento el propósito, en ningún momento fue el objetivo. Reconocemos, lo digo yo, como también sé que Miguel piensa lo mismo”, refirió.

Agregó que apuestan por la unidad y que seguirán participando de las reuniones en los espacios de coordinación de los partidos de la oposición, ya que considera que la oposición tiene que estar unida y es el único camino si quieren llegar a la presidencia en el 2028.

Insistió en que las discusiones no deben centrarse solo en la chapa presidencial, sino en los mecanismos de elección y las plataformas electorales que llevaría a la oposición unida de cara al 2028, sea esta una alianza o concertación, como también discutir proyectos, programas, propuestas, a fin de tener contenido.