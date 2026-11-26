A través de sus redes sociales y en entrevistas periodísticas, Gustavo Leite cuestionó que el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Óscar Lovera, aún no haya respondido al pedido de informe aprobado por la Cámara Alta respecto a la totalidad del dinero público depositado en Ueno Bank.

Lea más: Ueno Bank: Leite sospecha de reuniones entre los hermanos Peña, Vázquez y Fernández Valdovinos desde 2023

“El agujero que nos dejó el peñismo es terrible. Hasta ahora no sabemos cuánto es. El ministro Lovera se niega a decirnos cuánto es el agujero”. Gustavo Leite, senador cartista.

Durante sus declaraciones, Leite apuntó exclusivamente contra el “peñismo”, dando a entender que el cartismo no comparte la misma responsabilidad política, pese a haber brindado respaldo e impunidad legislativa a Santiago Peña hasta que este entró en conflicto con Horacio Cartes. Asimismo, el senador evitó responder cuando se le señaló que Pedro Alliana mantiene actualmente al 70% del gabinete heredado de la gestión anterior.

Por otro lado, advirtió que la caída de la entidad bancaria representa “una bomba atómica para el Paraguay” que, según su análisis, tendrá una repercusión mucho más grave en el exterior que a nivel local.

¿Qué datos busca el Congreso sobre los fondos públicos en Ueno Bank?

El legislador explicó que el pedido de informe remitido al Ejecutivo solicita el detalle exhaustivo de todas las operaciones financieras realizadas por las entidades públicas y las binacionales en dicha entidad. Específicamente, se requieren los extractos bancarios comprendidos desde enero hasta el colapso de Ueno Bank, ocurrido el pasado 3 de noviembre.

¿Quiénes son los responsables de los depósitos previos al cierre del banco?

Leite sostuvo que, una vez que el Senado acceda a esa lista, se podrá identificar a los funcionarios a quienes calificó de “traidores”, señalando que continuaron realizando depósitos aun a sabiendas del inminente vaciamiento del banco vinculado a Peña.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Agregó que, tras individualizarlos, se deberá analizar si son pasibles de procesos judiciales y revelar quién impartió la orden para ejecutar esas colocaciones de fondos.

En ese sentido, enfatizó que tanto quienes dieron las directivas como los subordinados que las ejecutaron deben asumir sus responsabilidades penales y administrativas, advirtiendo que el caso no puede quedar en el “opareí”.

¿Cuál es la postura del cartismo tras apoyar las leyes de Santiago Peña?

Consultado sobre la falta de autocrítica de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y del movimiento Honor Colorado por haber allanado el camino legal para que Ueno Bank captara fondos estatales, el senador argumentó que las normativas parecían beneficiosas bajo la premisa de que el mandatario actuaría con honestidad. “Lastimosamente, hoy sabemos que eran unos bandidos, le dimos todo”, expresó.

“En su momento vos tenías la disyuntiva de trabar lo que parecía una propuesta muy buena y ellos usaron el poder que se les dio para estafarnos a todos los paraguayos”, lamentó el congresista.