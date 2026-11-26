Docentes de las tres carreras que ofrecen las facultades de Derecho y de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), en Pedro Juan Caballero, se adhirieron al paro a nivel país y se concentraron frente a una de las sedes de esta ciudad.

Los educadores de dicha casa de estudios exhibieron pancartas y elevaron su voz de protesta ante el recorte de unos G. 46 mil millones que se tenía previsto respecto al plan de gastos inicialmente estipulado para 2027.

Piden no comprometer la calidad de la educación

El ingeniero Ramón Martínez, director de Ciencias Agrarias de la UNA en PJC, indicó que “es una pena que los docentes tengamos la necesidad de meter presión para que se apruebe un presupuesto”.

Explicó que de concretarse un recorte, se comprometería el mantenimiento y mejoras previstas en infraestructura, que son requisitos para mantener el sello de calidad de la educación superior ya que las 3 carreras que ofrecen las 2 filiales de la UNA, son acreditadas por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES).

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Martínez pidió a los componentes del poder público analizar de forma técnica el presupuesto de la educación superior y no someterlo a una decisión eminentemente política para conservar la calidad tanto en las carreras de grado como de posgrado.