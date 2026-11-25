Un centenar de docentes y administrativos de las diferentes unidades académicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) marcharon este miércoles sobre la avenida Mcal. López hasta Yverá para pedir que sea repuesto el presupuesto 2027.

Los agremiados se autoconvocaron frente al Rectorado de la UNA y, desde allí, marcharon. Los docentes y administrativos se hicieron sentir pese a la lluvia y pidieron una vez más a las autoridades parlamentarias la reposición del presupuesto 2027 de la casa de estudios.

“Tocaron de nosotros el fondo 30, que es lo que recauda cada unidad académica con mucho sacrificio, como también el fondo 10. Es por eso que siguen estando en riesgo las bonificaciones de muchos de nuestros compañeros”, expresó la representante de uno de los gremios docentes, Nilsa Ortigoza.

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Aprovechó la oportunidad para expresarse en defensa de los derechos de los estudiantes y de la UNA. “No claudiquemos y sigamos defendiendo los derechos de todos nosotros. No podemos permitir que quieran meter la mano en nuestros bolsillos”, refirió la docente Ortigoza.

El Consejo Superior Universitario (CSU) resolvió que distintas unidades académicas de la UNA, así como institutos, suspendan sus actividades académicas, administrativas y de servicios desde ayer y que continúen con la medida, en cumplimiento de la Resolución Nº 0762-00-2026, hasta mañana.

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Los afectados apuntan a una reducción de G. 582.000 millones del presupuesto de la UNA, que repercute en el funcionamiento de las diferentes unidades académicas, así como de los institutos de la casa de estudios.