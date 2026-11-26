El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC), informó que el proyecto de ley que contempla beneficios para los trabajadores afectados del Grupo Vázquez fue derivado a comisión y adelantó que se buscará darle tratamiento la próxima semana.

“La próxima semana vamos a intentar que sea tratado, antes de la sesión del miércoles”, sostuvo. Agregó que para el efecto se convocaría a una sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores.

Consultado sobre la posibilidad de que el Senado se pronuncie esta semana, Núñez indicó que la prioridad es el tratamiento del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, al que calificó como “la ley más importante del país”.

El titular del Congreso evitó adelantar una postura personal sobre la iniciativa y señaló que, en principio, debe dictaminar la Comisión de Hacienda del Senado. No obstante, remarcó que existe “predisposición” en el Senado para dar una resolución al proyecto.

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Grupo Vázquez: cartismo promete dar prioridad al proyecto

El líder de la bancada cartista en el Senado, Natalicio Chase, también descartó que el proyecto sea tratado este viernes y estimó que “seguramente” será abordado la próxima semana, una vez que la Cámara Alta se pronuncie sobre el PGN 2027.

“Vamos a darle toda la prioridad que requiere. Todo lo que tenga que ver con los afectados por este problema que tuvo Ueno va a tener prioridad, así como tuvo la ley que agilizó el pago del anticipo del Fondo de Garantías”, dijo.

“No es tomarse su tiempo, es cuatro a cinco días más para poder reunir de vuelta la Comisión de Hacienda y el pleno”, manifestó Chase, quien reconoció que “no hay mucho análisis todavía” respecto a una postura concreta de la bancada cartista sobre la propuesta.

La iniciativa legislativa presentada por el Poder Ejecutivo contempla, entre otros beneficios, el adelanto de cinco salarios mínimos y la extensión de la cobertura del Instituto de Previsión Social (IPS) hasta fin de año para los trabajadores afectados.