El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, peñista), anunció que convocará el próximo martes a una sesión extraordinaria del Senado para tratar los proyectos de ley que plantean mecanismos de indemnización para los trabajadores de empresas vinculadas al Grupo Vázquez, afectadas por la crisis de Ueno Bank.

El anuncio está condicionado a que la Comisión de Legislación, presidida por el senador Derlis Maidana, emita sus dictámenes el lunes. La convocatoria también incluiría el tratamiento de los acuerdos constitucionales solicitados por el Poder Ejecutivo para designar a dos integrantes del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP).

“Acabo de comunicarme con el presidente de la Comisión de Legislación, el senador Derlis Maidana. Se compromete a dictaminar dos proyectos. Vamos a tener a ciencia cierta el lunes los dictámenes y vamos a compartir con ustedes”, manifestó Núñez.

Senado tratará indemnización a trabajadores del Grupo Vázquez

Uno de los proyectos que estará en consideración es la propuesta remitida por el Poder Ejecutivo, denominada “Que establece un régimen excepcional de anticipo de créditos laborales a los trabajadores de las empresas vinculadas o relacionadas que hayan cesado por completo sus actividades tras el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank SA dispuesto por el Banco Central del Paraguay”.

La iniciativa busca establecer un mecanismo de anticipo de créditos laborales para los trabajadores afectados por el cese de actividades de empresas relacionadas con la entidad financiera.

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Además de la propuesta del Ejecutivo, existen otros 15 proyectos legislativos presentados por senadores tras la crisis de Ueno Bank. Las iniciativas contemplan alternativas para resarcir a trabajadores y ahorristas, utilizar bienes incautados, recurrir al Fondo de Garantías y establecer mecanismos de investigación y control institucional.

Núñez sostuvo que no tiene preferencia por una iniciativa en particular y que la prioridad será avanzar con aquellas que cuenten con dictamen y puedan ofrecer una solución viable. “No tengo predilección sobre tal o cual proyecto, que sea viable es lo más importante”, expresó.

El titular del Senado también pidió a los legisladores que impulsen sus respectivas propuestas para que puedan ser analizadas y eventualmente incorporadas al tratamiento extraordinario.

BCP pide completar su Directorio con cinco integrantes

Otro de los puntos que Núñez pretende incluir en la sesión extraordinaria es el tratamiento de los acuerdos constitucionales para designar a Fernando Aníbal Escobar Espínola y Gerardo Alfredo Ruiz Díaz Franco como directores titulares del Banco Central del Paraguay.

El titular del Congreso explicó que existe un pedido del presidente del BCP, Jorge Luis Schreiner Marengo, para completar los cinco integrantes del Directorio, debido a que determinados asuntos requieren el voto de todos sus miembros para adoptar decisiones.

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“Hay temas que necesitan del voto de los cinco integrantes”, señaló Núñez, quien indicó que la comunicación fue transmitida a través de otros senadores. El Senado deberá resolver si otorga o no el acuerdo constitucional para ambos nombramientos.

Bachi busca evitar sobrecargar la sesión del miércoles

Núñez explicó que la intención de convocar a una extraordinaria el martes también responde a la necesidad de distribuir los temas pendientes y evitar sobrecargar la sesión ordinaria del miércoles.

El presidente del Senado señaló que espera contar con los dictámenes de la Comisión de Legislación para conversar con los demás legisladores y formalizar la convocatoria.

Sobre los proyectos para atender a los trabajadores afectados por la crisis de Ueno, insistió en que buscarán propuestas consensuadas que permitan dar una respuesta a los afectados, sus familias y las microempresas.