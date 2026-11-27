El senador Derlis Maidana (ANR, peñista) opera para llegar al cargo de ministro de Educación, en reemplazo de Luis Ramírez, quien hasta el momento continúa al frente del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

No es la primera vez que el nombre del legislador colorado aparece entre los posibles candidatos para ocupar la cartera educativa. Consultado sobre las versiones que lo ubican como futuro integrante del gabinete de Pedro Alliana, Maidana respondió escuetamente: “No hay nada”.

Maidana ya había manifestado interés en ir al MEC

El 10 de diciembre pasado, los senadores Natalicio Chase y Derlis Maidana analizaron las designaciones realizadas por el presidente de la República, Pedro Alliana, en su gabinete de ministros.

Tras reunirse con el vicepresidente Antonio Barrios, Maidana relató que recibieron al segundo del Ejecutivo.

Si bien evitó referirse a un eventual nombramiento dentro del gabinete, aseguró que, como senadores, están dispuestos a colaborar con el Gobierno para afrontar la situación y las implicancias de la crisis que atraviesa el país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: ¿Derlis Maidana al MEC? Esto dijo el senador cartista

En ese momento ya circulaban versiones sobre la posibilidad de que Derlis Maidana reemplazaría a Luis Ramírez como ministro de Educación.

El legislador señaló entonces que la designación era una potestad exclusiva del Poder Ejecutivo. “Nosotros vamos a aguardar lo que diga el presidente. Acompañamos hasta ahora todas sus decisiones porque estamos en una crisis y eso es lo más importante. Si me llaman, voy a analizarlo sin problemas”, había manifestado.

Derlis Maidana reconoció que le gustaría ser ministro de Educación

No es la primera vez que el senador colorado expresa públicamente su interés en ocupar la titularidad del Ministerio de Educación y Ciencias.

El 30 de agosto de 2024, durante una entrevista con Radio Ñandutí, reconoció que le gustaría asumir el cargo y argumentó que conocía el sector por su experiencia en la implementación de programas educativos en Misiones.

“Por supuesto que me gustaría ser ministro de Educación, porque conozco el sector. Implementamos el Hambre Cero en Misiones en 2014, diez años antes que a nivel nacional. Pero, todo a su debido tiempo”, había expresado.

Lea más: Alliana ratifica a Luis Ramírez en el MEC en medio del escándalo por los títulos falsos

En distintas ocasiones, entre 2023 y 2026, Maidana manifestó su disposición a analizar una eventual propuesta, aunque aclaró que no solicitó el cargo ni recibió un ofrecimiento concreto.

Cuestionamientos a una eventual designación de Maidana

Fuentes del legislativo señalaron que el senador ya se presenta ante sus colegas como futuro ministro de Educación.

Sin embargo, la eventual designación no tendría aceptación unánime entre sus propios colegas. Entre los cuestionamientos mencionados figura su falta de experiencia al frente de la cartera educativa, además de los cuestionamientos que pesan sobre integrantes de su equipo político, entre ellos el diputado Rodrigo Gamarra.

Otras fuentes legislativas sostienen que el Ministerio de Educación constituye un espacio de influencia política del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre.