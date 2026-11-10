¿Derlis Maidana al MEC? Esto dijo el senador cartista

El senador Derlis Maidana relató que esta mañana recibieron al vicepresidente de la República; Antonio Barrios. Si bien evitó referirse a un posible nombramiento dentro del gabinete de ministros de Pedro Alliana, aseguró que “como senadores, estamos siempre dispuestos a colaborar con el gobierno para afrontar esta situación y todas las implicancias de la crisis que estamos atravesando”, indicó.

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Por su parte, Natalicio Chase comentó que Barrios les pidió hacer un estudio profundo y rápido de los gastos superfluos que deban ser eliminados totalmente. “Hablamos de un plan de recorte de todos los gastos que nos parezcan superfluos. Nosotros vamos a estar compartiendo también con los técnicos del Ejecutivo que van a estar desde mañana acá trabajando”, dijo el líder de la bancada de Honor Colorado.

Chase agregó que en caso de haber cambios en el proyecto enviado originalmente por Santiago Peña antes de su destitución, estos serán presentados en conjunto pot ambas cámaras del Congreso.

“Al final en el Senado se decide el futuro del presupuesto, entonces va a ser un trabajo conjunto que vamos a llevar adelante. La instrucción precisa es la reducción de todos aquellos gastos que se consideran superfluos y que se puedan redestinar a cubrir las deudas de salud principalmente y del sector de la construcción”, remarcó Chase.

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Reunión con Baruja

Derlis Maidana relató que mantienen conversaciones con el nuevo ministro de obras Juan Carlos Baruja, a quien elogió por mostrarse activo recorriendo y visitando obras desde su designación. “Él prometió armar un equipo técnico en Obras Públicas para trabajar sobre los últimos detalles y venir a conversar con nosotros acerca del tema presupuestario”, dijo Maidana.

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Consultado acerca de los cambios que podrían plantearse en el presupuesto del MOPC, Maidana dijo que Baruja primero iba a reunirse con los técnicos de su cartera y luego volvería con una propuesta.“Todavía no tenemos algo específico; era una reunión con el vicepresidente para ponernos a disposición y seguir colaborando con el gobierno en las medidas más urgentes. Como a todos nos toma en una situación de emergencia, tenemos permanentemente sesiones extraordinarias y vamos a seguir en esa tónica para ayudar a salir de esta crisis”, explicó el senador cartista.

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Por su parte, Chase dijo que aún no hay una evaluación final del descalabro financiero provocado por la resolución de Ueno Bank y como afecta eso al pago a proveedores. “Lo está terminando el Ministerio de Economía. Los números son cada vez más grandes y cada vez más preocupantes porque esto va a tener un efecto ola que el Estado tiene que estar preparado para corregir”, agregó el senador.

Para él, no son solamente los fondos de Ueno, sino todas las empresas vinculadas que operaban con esa entidad financiera, que siguen trabajando en el mercado y que fueron dañadas, van a tener una consecuencia. Es esa consecuencia la que tienen que aminorar. “El presidente está haciendo todos los estudios, los perfiles; que los cambios no se pueden dar todo en un día, pero que va a haber muchos cambios todavía”, prometió Chase.

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Posibles ministros

Sobre el rumor de que supuestamente Derlis Maidana reemplazaría a Luis Ramírez como ministro de Educación, este dijo que esa es una potestad exclusiva del Poder Ejecutivo. “Nosotros vamos a aguardar lo que diga el presidente. Acompañamos hasta ahora todas sus decisiones porque estamos en una crisis y eso es lo más importante. Si me llaman, voy a analizarlo sin problemas”, refirió.

También se expresó acerca de posibles movidas en la cartera de urbanismo trasladando la desisión a Pedro Alliana. “No hablamos del tema. Tengo entendido que los diputados también se están reuniendo hoy con el vicepresidente sobre ese asunto, pero ya son cuestiones que escapan y son competencia del Poder Ejecutivo”, finalizó.

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Cambios en la presidencia del Congreso

Por otro lado, se refirió a un posible cambio en la mesa directiva del Congreso Nacional. En ese sentido, prometió gobernabilidad para Pedro Alliana. “Ni se habló del tema de la presidencia del Congreso ni nada por el estilo. Le garantizamos al presidente la gobernabilidad necesaria y el respaldo a las decisiones que esté tomando en estos momentos. Ni siquiera tratamos el tema de la mesa directiva del Congreso; eso se da por sentado”, refirió.

Sobre la recomposición de la bancada oficialista en el Senado, Natalicio Chase dijo que todos los legisladores son iguales y que el líder de bancada es apenas un gestor de los demás. “O sea, no hay diferencia. Nosotros tenemos el sueño de que los colorados estemos todos unidos y vamos a trabajar en eso”, refrendó.

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Derlis Maidana finalizó diciendo que en este momento la prioridad es otra. “Sacar algunas leyes, trabajar en el presupuesto y acompañar las decisiones del Ejecutivo cuando nos piden sesiones urgentes o acuerdos constitucionales, todo con miras al bien de la República, priorizando la celeridad en todos los procesos”, concluyó.