La Cámara de Diputados analiza convocar a una sesión extraordinaria la próxima semana para estudiar los cambios introducidos por el Senado al Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027.

El diputado Daniel Centurión señaló que el tema ya fue abordado en mesa directiva y advirtió sobre el peso de los gastos vinculados a salarios, deudas y demandas políticas frente a las necesidades ciudadanas.

Explicó que, tras la media sanción del Senado, la Cámara Baja deberá revisar si corresponden las modificaciones o si mantendrá su postura previa, recordando que no es posible introducir nuevos cambios en esta instancia.

Al ser consultado sobre la reposición de rubros recortados y la justificación de los pagos a funcionarios como derechos adquiridos, el legislador sostuvo que Diputados acompañó mayoritariamente el criterio del Poder Ejecutivo en medio de un escenario complejo.

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“Nosotros lo que hicimos en diputados y eso en un 90% es respetar lo que había remitido el Poder Ejecutivo con respecto a los recortes de gastos superfluos y algunos gastos que se consideran, pueden ser reducidos, más todavía estamos en una situación crítica y hemos acompañado ese pedido del Poder Ejecutivo”, señaló el parlamentario.

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Asimismo, indicó que, aunque aún no hay una definición cerrada, prevalece la inclinación a sostener el dictamen de su cámara: “Pero repito, no hemos tomado aún una posición, pero la tendencia sería ratificarnos en nuestro dictamen”.

Calidad de gasto y tensiones con Senado

Para Centurión, los ajustes propuestos resultan indispensables para ordenar las finanzas públicas y responder a los pedidos de mayor austeridad provenientes de distintos sectores, incluido el empresarial.

“Estábamos hablando de aproximadamente 360 millones de dólares, de los cuales iba a haber una reasignación de 100, 150 millones de dólares, si mal no recuerdo, y en ese momento la evaluación fue de que teníamos que acompañar la posición del Poder Ejecutivo”, recordó Centurión.

Sefguido apuntó: “O sea, sin recortes no hay ajustes de cinturones y eso es lo que se pide también en diversos sectores, en el sector empresarial por ejemplo, principalmente también para mejorar el gasto público”.

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No obstante, advirtió que las reducciones por sí solas no corrigen problemas estructurales del proyecto presupuestario, cuestionando el destino de los recursos frente a áreas prioritarias.

“Nosotros seguimos teniendo un presupuesto altamente focalizado principalmente en la atención a los políticos y a las necesidades políticas y no precisamente un presupuesto que ha mejorado en cuanto a la calidad de su gasto”.

En esa línea, alertó sobre el incremento proyectado y la proporción destinada a compromisos salariales y deuda en detrimento de servicios básicos: “Porque se habla de un aumento del 11.5% aproximadamente, de los cuales el 60-70% va a parar a salarios y a pago de deudas, no precisamente a fortalecer las áreas que tanto reclama la ciudadanía que son salud, educación y seguridad”.

Finalmente, el diputado cuestionó el protagonismo del Senado en el trámite presupuestario y el impacto político de los cambios realizados en la Cámara Alta. “Vamos a tener que irnos al Senado desde la Cámara de Diputados para tratar de cambiar un poco la visión que tienen ellos”.