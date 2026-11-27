El Senado paraguayo dio su aprobación al Presupuesto General de la Nación para el ejercicio 2027 (PGN 2027), con modificaciones que de acuerdo a la versión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara Alta asciende a G. 165,3 billones (US$ 25.596 millones, al tipo de cambio presupuestado de G. 6.458), lo que representa una disminución de G. 1 billón con respecto al presupuesto inicialmente presentado por el Poder Ejecutivo.

Silvio Ovelar, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, explicó que el proyecto prevé un déficit fiscal del 3,9% del producto interno bruto (PIB), que rondaría los US$ 2.615 millones.

El cálculo parte de la estimación de un producto interno bruto (PIB) nominal en G. 433,1 billones (US$ 67.064 millones) para el 2027.

Ovelar atribuyó parte de ese déficit a cuentas pendientes con proveedores de medicamentos e insumos hospitalarios y con empresas de obras públicas.

Restitución de remuneraciones complementarias

Entre las modificaciones realizadas por los Senadores se destaca la restitución de los recortes efectuados por el Poder Ejecutivo y sancionados en Diputados en relación con las remuneraciones complementarias que incluye las bonificaciones. Ovelar justificó esta decisión en que dichos ingresos forman parte de las condiciones laborales de los funcionarios públicos.

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Recorte de hambre cero y más rubros para adulto mayor

El Senado acortó además recortar rubros programa el programa “Hambre Cero”, que finalmente queda con una reducción de alrededor de G. 830.000 millones (US$ 130 millones). En contrapartida, el proyecto prevé sumar a 30.000 beneficiarios a la pensión alimentaria para adultos mayores. La cobertura llegaría así a 406.000 personas y también incluye fondos para el programa de Atención a la Primera Infancia, del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, y asigna G. 587.000 millones (US$ 90,90 millones) a Tekoporã, que beneficia a cerca de 194.000 personas.

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PGN 2027 repone fondos para la Policía y las elecciones

Chase indicó que se restituyeron G. 45.000 millones (US$ 6,97 millones a un dólar en G. 6.458 que es el proyectado en el PGN 2027) para combustible de la Policía. El pleno también repuso G. 159.000 millones (US$ 24,62 millones). para el alquiler de máquinas de votación. Según el senador, el proceso de contratación comenzará en diciembre y abarcará tanto las internas como las elecciones generales.

El dictamen prevé reponer partidas para alimentos, combustibles y equipamiento de la Policía Nacional, las penitenciarías nacionales y las Fuerzas Armadas. También contempla recursos para el Ministerio Público y la Defensa Pública, con fondos para el Laboratorio Forense, transporte e insumos, además de mejoras salariales para sus funcionario.

Reposición de recursos para la UNA, incluyendo Clínicas

Con respecto a las universidades nacionales aprobaron un incremento de G. 27.000 millones en conjunto para la nivelación salarial de todos los docentes del sector terciario a partir del segundo semestre del año que viene.

Asimismo, los senadores aprobaron reponer todo lo que se le recortó a la Universidad Nacional de Asunción (UNA), que resultó en un incremento de G. 85.000 millones frente a lo aprobado en Diputados, incluyendo recursos para el Hospital de Clínicas.

Más rubros para salud y reposición para IPS

El dictamen de Hacienda prevé G. 18 billones (US$ 2.833 millones) para el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. De ese total, G. 6,3 billones (US$ 975 millones) corresponden a compromisos pendientes con proveedores. “Estamos a favor de que se honren las deudas siempre y cuando estas deudas sean auditadas”, afirmó Ovelar.

La propuesta también incluye fondos para comprar medicamentos y aplicar en tres etapas un aumento de G. 2 millones (US$ 309,69) por vínculo laboral para los médicos. El senador Rubén Velázquez recordó la falta de medicamentos e insumos en hospitales públicos durante el año y pidió recursos suficientes para cubrir esas necesidades.

Con respecto al Instituto de Previsión Social (IPS), repusieron G. 57.000 millones de gastos de funcionamiento, más los G. 46.858 millones adicionales para el reajuste salarial de médicos, bioquímicos, farmacéuticos, odontólogos, psicólogos y trabajadores sociales.

Otros rubros del PGN 2027 que aprobó Senado

En educación, el dictamen prevé G. 10 billones (US$ 1.625 millones) para el Ministerio de Educación y Ciencias. También contempla G. 444.000 millones (US$ 68 millones) para ampliar y mejorar espacios educativos, con obras a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Velázquez pidió respaldo para la Universidad Nacional del Este.

Para Obras Públicas se aprobaron G. 9,7 billones (US$ 1.502,01 millones) y para Desarrollo Social, G. 5,86 billones (US$ 907,40 millones). Interior quedó con G. 5,3 billones (US$ 820,69 millones) y Defensa Nacional, con G. 3,09 billones (US$ 478,48 millones).

El pleno modificó los presupuestos de la Justicia Electoral y del Banco Central del Paraguay (BCP). Los cambios también alcanzaron a la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (DIBEN), la Defensoría del Pueblo y la Presidencia de la República. El Senado ajustó además las partidas de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

A moción del senador Natalicio Chase, el pleno aprobó los presupuestos de las gobernaciones. El de Central se aprobó con cambios. Para ese departamento se planteó pasar de la fuente de financiamiento 10 a la 30, que corresponde al IVA.

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Mantiene fondos para el Rally y acepta pedido de Senadis

En el marco del estudio del PGN 2027, el Senado mantuvo la partida para la tercera edición del Rally Mundial en Paraguay, pese al pedido de la senadora Celeste Amarilla de reducirla a la mitad.

El pleno, sin embargo, aprobó la propuesta de su colega Esperanza Martínez para extender la nivelación salarial a 188 trabajadores de salud de la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis).