El exintendente de Luque Carlos Echeverría (ANR) presentó esta mañana un pedido de auditoría a su gestión municipal del 2026 ante la Contraloría General de la República (CGR) por que según dijo “no tiene nada que esconder”.

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La actual Junta Municipal de Luque aprobó el pasado 24 de noviembre llevar adelante una auditoria integral de los once años de gestión de Carlos Echeverría (ANR) impulsado por los ediles que responden al actual intendente Hugo Farías (ANR).

Este pedido fue debido a que la administración actual encontró muy pocos recursos económicos en caja como para honrar los compromisos municipales. Carlos Echeverría dejó un saldo de G. 12.973 millones en caja, de los cuales G. 3.000 millones debe ser para pago de salarios y dietas, y se necesita similar suma para los aguinaldos.

Además se deben abonar por obras municipales en ejecución y las licitaciones. Si bien, los ediles echeverristas intentaron justificar la gestión anterior no tuvieron más remedio que votar a favor de la auditoría.

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“Vine a pedir la auditoría de mi gestión 2026. Como cada año lo hice, por que soy de la línea de la transparencia”, dijo Carlos Echeverría en un video que posteo en sus redes sociales.

Lo que el exintendente colorado no dijo es que debido a que se rehusaba a hacer su rendición de cuenta de manera pública como exige la ley orgánica municipal, la Contraloría Ciudadana de Luque recurría año tras año a la justicia para obligarlo a transparentar su gestión.

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Incluso Echeverría apelaba las resoluciones judiciales hasta las últimas instancias y luego de haber dilatado todo lo posible, recién se hacían las audiencias de rendición de cuentas.