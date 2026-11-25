El concejal echeverrista Arnaldo Baeza (ANR), intento justificar la gestión de Carlos Echeverría (ANR), esto teniendo en cuenta que en la gestión anterior ocupó la presidencia de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.

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Baeza indicó que el corte administrativo al 31 de octubre fue aprobado por la Junta Municipal pasada y la Junta Municipal actual donde se aseguró que Carlos Echeverría dejó un saldo de G. 12.973 millones en caja.

Baeza, para justificar a su líder Echeverría, aseguró que durante los últimos cinco años no hubo atrasos salariales y las cuentas fueron claras. Sin embargo, se olvidó de decir que la gestión Echeverría en los últimos años recién hizo su rendición de cuentas tras una orden judicial a pedido de los contribuyentes.

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Al respecto, el concejal Raúl Grunce, perteneciente al equipo del actual intendente Hugo Farías (ANR), dijo que más allá de las cifras del corte administrativo, resulta indispensable conocer cómo se ejecutaron los fondos, por lo que pidió se haga una auditoría de gestión y también verificar el estado de ejecución de todas las obras pendientes.

La moción fue secundada por el edil Hans Kemper, quien también forma parte del equipo de Farías. Kemper además indicó que la Municipalidad debe cubrir G. 3.000 millones en salarios y dietas y similar suma en aguinaldos, por lo que el monto dejado por Echeverría es escaso y podría generar falta de liquidez si no se recauda lo suficiente.

A su vez, concejal Santiago Florentín (PLRA) respaldó la solicitud de auditoría, pero pidió ampliar el enfoque hacia los últimos 11 años de gestión de Carlos Echeverría.

Los echeverristas a regañadientes acompañaron el pedido de auditoria de los concejales leales al intendente Hugo Farías y la decisión fue por unanimidad.