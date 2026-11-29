El ex intendente Carlos Echeverría, según su declaración jurada realizada el pasado 17 de noviembre ante la Contraloría General de la República, evidencia un incremento patrimonial de G. 5.279 millones con respecto a su declaración cuando llegó a la Municipalidad de Luque en el 2015.

El exintendente dice que posee activos por más de G. 11.330 millones, entre 18 inmuebles y millonarios ingresos mensuales en concepto de alquileres que quintuplican su ex salario municipal en la titularidad de la Municipalidad de Luque.

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​Echeverría declaró que tiene un patrimonio neto de G. 9.757.573.244 frente a pasivos, es decir deudas, de G. 1.572.817.314.

Cuando Echeverría llegó a la intendencia en el 2015 declaró que poseía un patrimonio neto de G. 4.478 millones, luego cuando logró su reelección en el 2021 declaró un patrimonio de G. 8.058 millones.

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De intendente a inmobiliaria

Según se desprende de sus documentos Carlos Echeverría concentra mayor patrimonio en el sector inmobiliario, con propiedades valuadas en G. 7.537 millones.

De los 20 inmuebles declarados, dos de ellos indicó que ya lo vendió. En tanto que 16 de los inmuebles sugestivamente están en Luque, tiene un terreno baldío en San Lorenzo y un depósito en San Bernardino.

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Lo llamativo de su declaración jurada es que entre los últimos años de su gestión fue adquiriendo los inmuebles. Por ejemplo; compró una propiedad en 2023 por G. 947 millones, supuestamente con un préstamo, dos en 2024 por G. 800 millones cada una, y otra en 2025 por G. 350 millones.

Carlos Echeverría dice como agente de bienes raíces percibe G. 144.314.584 por mes en concepto de alquileres, mientras que como intendente su salario era de G. 30.000.000.

Acciones e inversiones

Asimismo, declaró su participación societaria en la firma Recolectora Ecológica de Residuos S.A., donde posee 95 acciones valuadas en G. 95 millones. Además, dice tener cuentas a cobrar a dicha empresa por G. 86.682.292.

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Declaró acciones en la Corporación Santa Isabel Sociedad Limitada por G. 1.190 millones, además de acciones e inversiones en pozo en Fortaleza Inmuebles por más de G. 406 millones.

​En cuanto a liquidez, Echeverría reportó tener G. 35 millones en efectivo y G. 1.202 millones distribuidos en seis cuentas corrientes y cajas de ahorro en diferentes entes cooperativos y bancarios.

En cuanto a rodados declaró G. 510 millones que incluye una camioneta Toyota Land Cruiser (2019) tasada en G. 390 millones y dos vehículos marca Hyundai.

Echeverría declaró además egresos mensuales de G. 102.548.446 y dice que paga G. 69,9 millones en cuotas mensuales por prestamos bancarios.