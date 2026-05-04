Sexualidad
04 de mayo de 2026 a la - 13:29

La “rutina cómoda” en la cama: por qué predecir a tu pareja no siempre mata el deseo

Pareja en la cama.
Pareja en la cama.Shutterstock

Cuando el sexo se vuelve predecible, muchas parejas asumen que el deseo “murió”. Pero la rutina no siempre es el problema: a veces es un refugio de seguridad que sostiene la intimidad. La clave está en qué tipo de repetición se instaló.

Por ABC Color

“Ya sé exactamente qué va a hacer. ¿Eso significa que se acabó la pasión?”. La previsibilidad puede ser señal de confianza, coordinación y cuidado mutuo. El cuerpo aprende, y en una pareja estable ese aprendizaje puede volverse una forma de ternura.

La sexología y la neurociencia describen un fenómeno conocido como habituación: cuando un estímulo se repite sin variaciones relevantes, el cerebro responde con menos novedad y, a menudo, con menos excitación.

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Pareja en la cama.

No es falta de amor; es biología básica. La dopamina —vinculada a la anticipación y la curiosidad— suele activarse más ante lo inesperado. Pero ese no es el único combustible del deseo.

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Cuando lo predecible sostiene el erotismo

La “rutina cómoda” aparece cuando el sexo se vuelve eficiente, amable y seguro, pero también un poco automático.

Para muchas personas, especialmente en etapas de estrés, crianza o duelos, esa estructura es lo que permite que el sexo exista: menos incertidumbre, más facilidad para entregarse. La previsibilidad, en estos casos, reduce la ansiedad, y eso puede ser muy erótico.

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Pareja en la cama.

El problema surge cuando la repetición deja de ser elección y pasa a ser un guion rígido. No porque haya una postura “correcta” o un mínimo de creatividad obligatorio, sino porque el mensaje implícito se empobrece: “Hacemos esto para cumplir”, “mejor no pido otra cosa”, “si cambio algo, capaz se ofende”. Ahí el sexo puede sentirse desconectado: hay contacto, pero no siempre hay encuentro.

Deseo espontáneo y deseo responsivo: dos modos de encenderse

Otro malentendido frecuente es creer que el deseo siempre aparece “de la nada”.

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La investigación clínica en sexualidad describe también el deseo responsivo: ganas que emergen después de empezar a conectar —con besos, conversación, caricias— y no necesariamente antes. En parejas largas, este patrón es común y no tiene nada de patológico.

Por eso, “predecir” no equivale automáticamente a “aburrirse”. A veces lo que falta no es sorpresa, sino presencia: mirar, preguntar, registrar. Un mismo repertorio puede sentirse vivo si hay atención al momento: ¿cómo está hoy el cuerpo?, ¿qué ritmo pide?, ¿qué límites o deseos cambiaron?

Señales sutiles para leer qué está pasando

Si la rutina trae calma, complicidad y sensación de cuidado, probablemente esté funcionando como base. Si, en cambio, aparece evitación, irritabilidad, falta de placer o sexo sin consentimiento entusiasta (hacerlo “para que no se enoje”), la repetición no es el problema central: puede estar expresando cansancio, resentimiento, distancia emocional o dificultades para conversar sobre necesidades.

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La buena noticia es que el deseo en pareja rara vez depende de inventar algo extravagante. Muchas veces se reaviva con microcambios que devuelven agencia: variar el inicio, cambiar el escenario, recuperar el juego, o —más profundo aún— animarse a decir “esto me gusta” y “esto ya no”.

Al final, la pregunta útil no es si el sexo se volvió predecible, sino si esa previsibilidad se siente elegida y conectada. Porque en la intimidad, lo cómodo puede ser un techo… o puede ser el suelo firme desde el cual volver a explorar.