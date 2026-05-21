Soltería como la mejor opción: cuatro motivos para no tener pareja

La presión invisible de emparejarse

“Conformarse” es una palabra áspera en el terreno afectivo: sugiere resignación, pérdida de aspiraciones y una vida sentimental en piloto automático. Sin embargo, el fenómeno al que alude —bajar estándares por apuro, miedo o presión social— aparece una y otra vez, incluso cuando nadie lo recomienda de forma explícita. En un artículo publicado el 29 de octubre de 2014, Juliana Breines, de Greater Good Magazine de Berkeley, recoge investigaciones recientes y aporta un mapa de fuerzas culturales que empujan hacia tener pareja “a cualquier precio”.

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Desde edades tempranas, sostiene, se aprende que la valía personal está ligada a “encontrar a alguien”; que el matrimonio representa el ingreso a la adultez “madura”; y que la vida individual es incompleta sin la “otra mitad”. A eso se suma la ansiedad por el reloj biológico, un factor que no sería exclusivo de las mujeres: también afectaría a los hombres.

El resultado es un dilema frecuente: ¿es preferible estar solo o quedarse en una relación que no satisface? Breines plantea cuatro razones respaldadas por estudios para considerar la espera como una decisión racional y, a veces, protectora.

1) El miedo a la soltería puede distorsionar el criterio

Una serie de estudios identifica un patrón: quienes temen quedarse solos tienden a privilegiar el hecho de “estar en pareja” por encima de la calidad del vínculo.

Ese temor se midió a partir de acuerdos con frases del tipo: “Siento que ya es demasiado tarde para encontrar el amor de mi vida” o “A medida que envejezco será más y más difícil encontrar a alguien”.

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Dos hallazgos ayudan a entender el mecanismo:

En el tiempo (estudio longitudinal): las personas con mayor miedo a la soltería mostraron menor probabilidad de terminar relaciones que les resultaban insatisfactorias.

En un escenario simulado de citas online: también fueron más propensas a mostrar interés por perfiles con señales problemáticas, incluso declaraciones frías o dominantes.

El punto crítico es que ese “costo” no se compensa con bienestar. Los participantes temerosos que estaban en relaciones de mala calidad se sentían tan deprimidos y solos como los temerosos que estaban solteros.

La búsqueda de conexión —un componente relevante del bienestar— no desaparece, pero cuando el motor es el miedo, advierte el artículo, aumentan las probabilidades de elegir vínculos que no duran, que deprimen o que incluso pueden volver a la persona más vulnerable al abuso.

Breines retoma una metáfora de Lori Gottlieb (autora de Marry Him: The Case for Settling for Mr. Good Enough o “Cásate con él: el argumento a favor de conformarse con el Sr. Suficientemente bueno”): el enfoque de “sillas musicales”, sentarse en cualquier lugar para no quedar de pie, puede hacer que se pasen por alto señales de alarma.

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2) La soltería no es un déficit: el estigma amplifica sus costos

La psicóloga Bella DePaulo ha descrito el fenómeno como “singlism”, recuerda Breines: prejuicios y penalizaciones sociales hacia quienes no tienen pareja.

La autora enumera estereotipos frecuentes —solteros vistos como inmaduros, desadaptados o egoístas— y menciona que incluso pueden enfrentar discriminación práctica, como una mayor probabilidad de que una solicitud de alquiler sea rechazada frente a la de un matrimonio.

Los datos citados dan vuelta la caricatura: los solteros, lejos de ser más autocentrados, podrían ser más disponibles para sostener redes de cuidado. Según estudios, tienden a ayudar más a amistades, familiares y padres enfermos que personas casadas o convivientes.

En el artículo de Greater Good se sostiene que desmontar esos mitos no solo corrige injusticias culturales: también ayuda a vivir la soltería con menos vergüenza, ya sea como etapa o como elección vital.

En su lectura, estar sin pareja puede ser un período fértil para fortalecer amistades, invertir energía en actividades y causas significativas, y consolidar una identidad cuyo valor no dependa de la aprobación romántica.

Ese trabajo personal —añade— no compite con el amor: puede mejorar futuras relaciones. Si una persona se siente satisfecha sin pareja, es menos probable que deposite expectativas irreales en el vínculo, como que una sola persona deba cubrir “todas” las necesidades emocionales.

En esa línea, el artículo cita a la historiadora y experta en matrimonio Stephanie Coontz, quien ha advertido que ese tipo de expectativa puede erosionar relaciones con el tiempo.

3) La economía del riesgo también opera en el amor (y empuja a “quedarse”)

“Conformarse” se presenta como una apuesta segura; esperar, como un riesgo. Existe una posibilidad razonable de no encontrar el “gran amor”, pero si el objetivo es una relación realmente satisfactoria, el potencial beneficio de esperar puede superar el miedo a perder.

Para explicar por qué tantas personas se quedan en vínculos mediocres, el artículo recurre a sesgos estudiados por Daniel Kahneman y Amos Tversky. Uno de ellos, la aversión a la pérdida, describe la tendencia a sentir las pérdidas con más intensidad que las ganancias equivalentes. Trasladado a la vida afectiva, el sesgo favorece decisiones como no soltar una relación “más o menos” por evitar el vacío inmediato, aun cuando esa ruptura podría abrir la posibilidad de algo mejor.

Relacionado con esto aparece la aversión al riesgo: preferir un resultado más seguro pero de menor recompensa frente a uno incierto de mayor recompensa. Esa prudencia puede ser útil en finanzas, pero no necesariamente en decisiones de vida como la carrera profesional o la elección de pareja.

¿Vale más conocer al amor de tu vida a los 40 y compartir décadas de bienestar, o permanecer desde temprano con alguien con quien no hay conexión?

A ese mapa se suma otro sesgo: la falacia del costo hundido, que lleva a insistir en una inversión por lo ya gastado, aunque no se recupere. Como pagar una entrada para un concierto al aire libre no obliga a ir enfermo bajo la lluvia; el dinero ya se perdió, pero aún se puede decidir no empeorar.

Del mismo modo, continuar una relación infeliz por el tiempo, energía o historia compartida puede significar “invertir” más en algo que no funciona. La pérdida, sugiere, puede ser inevitable; la diferencia es si se limita o se agranda.

4) Aceptar defectos no es lo mismo que resignarse a una mala relación

El debate no se reduce a “exigir perfección” o “conformarse”. Breines recupera un matiz clave de Gottlieb: algunas personas pueden descartar parejas potencialmente valiosas por criterios superficiales —por ejemplo, la estatura— y pasar por alto rasgos que sí suelen sostener el largo plazo, como la amabilidad. En ese sentido, “ceder” en atributos accesorios (no parecerse a una celebridad, por ejemplo) puede ser razonable.

Pero el artículo traza una línea clara: aceptar imperfecciones en alguien que se ama no se vive como derrota. De hecho, señala que en relaciones felices es común idealizar a la pareja y reinterpretar algunos defectos de manera benevolente.

La propuesta es mirar menos el inventario de virtudes y fallas y más el conjunto: quién es la otra persona, cómo se siente estar con ella, y si están cubiertas bases importantes —como valores compartidos—. Si el vínculo funciona en lo esencial, entonces no se trata de “conformarse”, sino de elegir.

Un cambio de foco: de la urgencia social a la calidad del vínculo

Leído en conjunto, el argumento de Breines —apoyado en psicología social, economía conductual e investigación sobre estigma— cuestiona la idea de que la soltería sea un problema a resolver.

El artículo sugiere que el apuro por evitar la etiqueta de “soltero” puede nublar decisiones, mantener a personas en relaciones insatisfactorias y elevar riesgos.

En cambio, esperar por una relación que realmente mejore la vida aparece como una apuesta más coherente con el bienestar que con la mera urgencia de cumplir un mandato social.

Fuente: Greater Good Magazine