Sexualidad
08 de julio de 2026 a la - 12:01

¿El “olor del deseo” existe? Qué revelan los fluidos corporales

¿El “olor del deseo” existe?
¿El “olor del deseo” existe?NadyaPhoto

El olor corporal puede influir en la atracción, pero no funciona como un “imán químico” universal. Depende de bacterias de la piel, hormonas, salud y contexto emocional; y a veces un cambio de olor es una señal médica.

Por ABC Color

Según la evidencia disponible, los fluidos corporales y el sudor pueden modular la atracción porque transportan compuestos volátiles y señales biológicas, pero en humanos no está demostrado que existan feromonas con un efecto automático y predecible. Lo que sí existe es química… mezclada con historia personal, aprendizaje y vínculo.

Lea más: Qué significa tener orgasmos durante el sueño y por qué ocurren

Qué hay, exactamente, en el “olor sexual”

El olor que asociamos al deseo no es un fluido en sí, sino una combinación de secreciones (piel, sudor, saliva) y su interacción con el microbioma. Las glándulas apocrinas —activas desde la pubertad— liberan lípidos y proteínas que las bacterias transforman en moléculas olorosas.

¿El “olor del deseo” existe?
¿El “olor del deseo” existe?

Por eso dos personas con hábitos similares pueden oler distinto.

Feromonas humanas: el mito más resistente

En animales, las feromonas son señales claras. En humanos, la historia es más ambigua.

Estudios experimentales han evaluado esteroides como androstadienona (presente en el sudor) y su posible efecto sobre estado de ánimo o atención social, pero los resultados son variables y pequeños, y no prueban “deseo irresistible”.

¿El “olor del deseo” existe?
¿El “olor del deseo” existe?

La atracción humana está fuertemente mediada por corteza cerebral, expectativas, memoria y contexto.

Lea más: El Día Mundial del Beso Robado ya no se entiende igual que hace unas décadas: esta es la razón

Compatibilidad, hormonas y el “olor a alguien”

Una línea de investigación sugiere que ciertos olores podrían relacionarse con diferencias del sistema inmune (complejo MHC/HLA), lo que influiría en preferencias olfativas. No es una regla fija, pero ayuda a explicar por qué alguien puede resultar “químicamente” agradable sin razones obvias.

Además, el olor cambia con ciclo menstrual, estrés y sueño: el cortisol modifica el sudor; la falta de descanso altera percepción y deseo; y algunos anticonceptivos pueden cambiar tanto el olfato como las preferencias.

Cuando el olor cambia: qué es normal y qué amerita consulta

Variaciones leves por dieta, ejercicio, lubricación o excitación son comunes. Pero conviene consultar si aparece olor fuerte persistente, “a pescado”, con picazón, ardor, dolor, secreción inusual o sangrado, porque puede sugerir desequilibrios como vaginosis bacteriana, candidiasis u otras infecciones.

Lea más: ¿Por qué algunas personas reportan más satisfacción sexual después de los 60?

En hombres, mal olor sostenido con enrojecimiento o molestias también requiere evaluación.

El deseo no se reduce a la química

El olor se procesa en circuitos conectados con memoria y emoción: por eso una fragancia o el olor natural de una pareja puede activar seguridad, intimidad o rechazo.

La “química real” suele ser biología + experiencia: estrés, autoestima, dinámica de pareja, consentimiento y comunicación explican más del deseo que cualquier molécula aislada.