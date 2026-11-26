Con el permiso del usuario, esta tecnología ofrecida por motorola mantiene disponible el contexto relevante -como archivos guardados, preferencias e información sincronizada- para facilitar la continuidad de las actividades al pasar de un teléfono a una tablet, un reloj o una PC que sean compatbiles.

De esta manera, los usuarios pueden retomar tareas laborales, proyectos personales y otras actividades sin tener que volver a buscar información o reconstruir el contexto de lo que estaban haciendo.

Sobre Motorola Qira, esta es una experiencia de inteligencia artificial que conecta los productos compatibles de Motorola y Lenovo, con herramientas de asistencia, búsqueda de información y creación de contenido.

A través del comando de voz “Hey Qira”, los usuarios pueden acceder a distintas funciones, como “¿Qué me perdí?”, realizar consultas y recuperar información de sus archivos guardados, preferencias y datos sincronizados entre dispositivos.

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Motorola Qira: ¿qué se puede hacer?

Qira ofrece herramientas de asistencia para distintas actividades cotidianas, tanto laborales como personales.

Los usuarios pueden recuperar información que guardaron previamente, realizar consultas y crear o mejorar contenido utilizando voz, texto, fotografías o videos.

Entre sus principales funciones se encuentran:

Prestar atención: durante una reunión, permite obtener una grabación que transcribe y resume los puntos clave de la conversación, con el consentimiento del usuario.

Next Move: ofrece sugerencias contextuales para ayudar a anticiparse a determinadas tareas. Por ejemplo, puede proponer resumir una entrada de blog o programar un recordatorio antes de un vuelo.

¿Qué me perdí?: reúne las últimas notificaciones y actualizaciones en un único resumen, para que los usuarios puedan ponerse al día después de alejarse de su teléfono.

Zona para creadores: permite crear contenido visual, como imágenes, stickers, avatares y fondos de pantalla.

Sincronización de estilo: facilita la personalización del dispositivo a partir de elementos visuales. Por ejemplo, los usuarios pueden fotografiar un conjunto de ropa o un estampado y utilizarlo como inspiración para crear un fondo de pantalla.

“Estas herramientas buscan simplificar tareas, recuperar información y facilitar la creación de contenido desde los dispositivos compatibles”, detalla la marca.

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¿Cómo funciona?

Motorola y Lenovo también ampliaron las capacidades de Qira mediante una colaboración con Workato, que permite conectar la experiencia de inteligencia artificial con determinadas aplicaciones y servicios.

Esta integración ayuda a encontrar información relevante y realizar determinadas tareas con autorización del usuario, sin necesidad de buscar manualmente entre distintas aplicaciones.

Por ejemplo, si se modifica el horario de una reunión o se comparte una actualización por correo electrónico, Motorola Qira puede ayudar a recuperar esa información y facilitar las acciones correspondientes desde un mismo lugar.

De esta manera, la experiencia busca reducir el tiempo dedicado a buscar datos y mejorar la productividad en las actividades cotidianas.

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¿Cómo se activa?

Los usuarios pueden activar Motorola Qira mediante el comando de voz “Hey Qira”, utilizando el modo manos libres en los dispositivos compatibles.

También es posible acceder a sus herramientas desde los accesos disponibles en pantalla o mediante la tecla dedicada a inteligencia artificial, según el dispositivo. Motorola Qira continuará expandiéndose a determinados smartphones de las familias motorola signature, razr y edge con la llegada de Android 17.

Entre los dispositivos de alta gama de la marca se encuentra el motorola signature 27, la segunda generación de esta familia.

Finalmente, Motorola Qira se implementará progresivamente en dispositivos de las familias motorola signature, razr y edge con la actualización a Android 17. La disponibilidad estará sujeta a la compatibilidad de cada dispositivo y al calendario de actualización correspondiente.

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