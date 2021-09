Finalmente, no habrá suba del precio del pasaje en Asunción

Finalmente los transportistas revieron su postura y no habrá suba en el precio del pasaje en Asunción sin embargo un representante de este sector advirtió que algunas empresas permisionarias de asunción dejarían de operar desde la próxima semana si el Gobierno no les otorga el subsidio. El ingeniero Andrés Mallada criticó además al Viceministro del Transporte Víctor Sánchez por no remitir al Ejecutivo el pedido de los transportistas de acceder al subsidio.