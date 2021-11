Quiso volver a su rutina laboral, pero la desvincularon sin motivos

La diagnosticaron cáncer de mama y la despidieron sin motivos. Se trata de Nancy Grance, una paciente oncológica quien nos contó que se sintió violada en todos sus derechos y además discriminada más por la condición en la que se encuentra. Dijo que era el momento en el cual ella necesitaba de la empresa, así como ella estuvo en los momentos que se requería cumplir a cabalidad con todas las responsabilidades que implicaba sus labores. “Me sentí discriminada y muy indignada, porque no elegí esta enfermedad. Le dije a mis exjefes que esto a cualquiera le puede tocar. Me sentí traicionada por mi exjefa, porque hasta el último momento me decía: ‘No te preocupes por tu puesto de trabajo”’, aseveró la mujer.