Suba de precio del flete, ¿cómo incide en el precio de productos que traemos de afuera?

El titular de la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar), Eugenio Caje, mencionó que en el lapso de un año el flete marítimo se incrementó en 500% y el de vía aérea en 200%. El importador indicó que la carga o contenedor de 40 pies desde China, antes de la pandemia en enero de 2020, costaba alrededor de US$ 3.000 y para abril de 2021 ya subió a US$ 12.000, luego se incrementó a US$ 13.500, mientras que ya se está cerrando precio en más de US$ 19.000 por contenedor de la misma capacidad citada para el próximo año. Esto significa más de 500% de incremento.