Tres destinos para hacer turismo interno por Cordillera

Esta es la temporada en que muchas personas se preparan y hacen un listado de destinos turísticos para visitar, ya sea en familia, grupos de amigos o en parejas. En Cordillera existen varios sitios que cumplen con los requisitos de pasar un buen fin de semana, hacer turismo interno, refrescarse en piscinas o arroyos, aventurarse por los senderos, escalar cerros, entre otros. Por eso te presentamos estas tres opciones de destinos que puedes incluir en tu lista de tus próximos viajes.

Parque Cerro Toro - Cerro Kavaju - Cerro Yvytu Silla

Ubicada en el km 66 de la Ruta Caacupé - Tobatí. Ofrece a los amantes del turismo de aventuras una cabaña, actividades de senderismo, tirolesa y mucha diversión.

Aparte de este lugar también se encuentra el conocido Cerro Yvytu Silla, que se destaca como uno de los cerros más fáciles de subir y que cuenta con una maravillosa vista. Se encuentra en la compañía Rosado de la ciudad de Tobatí.

El Cerro Kavaju se encuentra situado entre las ciudades de Atyrá, Caacupé y Tobatí. Posee una altura de 370 metros, por el que se puede acceder por el sendero estrecho y escalando algunas rocas. Cuenta con miradores denominados “Terrazas Franciscanas” desde donde se puede obtener asombrosas vistas. Estos sitios son ideales si buscas mucha aventura y un poco de deporte extremo en tus salidas de fin de semana.

Quinta El Escondido

Es un complejo turístico ubicado en la ciudad de Caacupé, el objetivo de este lugar es que sus visitantes disfruten de la naturaleza de la zona y el entretenimiento para pasar mejor las vacaciones. Este lugar posee diversas actividades de eco aventura, como tirolesas, paintball, rapel, puente mono, entre otros. También cuenta con canchas de fútbol y vóley, paseo a caballo, en bote y actividades nocturnas como acampar y hacer fogatas.

Posee habitaciones exclusivas para parejas y habitaciones grupales, bien equipadas y con todas las comodidades para los arrendadores. Se permiten mascotas, el ambiente es familiar, no se permite música para preservar el ambiente y la naturaleza.

Los precios para pasar el día el ingreso desde la mañana, sin reserva previa. Horario a partir de las 08:00 am a 08:00 pm: G. 30.000 adultos; G. 15.000 niños a partir de 3 años a 10. Con el costo de acceso incluye el usufructo del predio, una cancha 7 vs 7 con lumínica, cancha de vóley, cuenta con dos lagos artificiales, piletitas no muy profundas aptas para baño, área verde, más de 2 km de senderos. También se pueden realizar las actividades tercerizadas. Ej: paseos a caballo y actividad de ecoaventura en horarios y días específicos consultando condiciones.

Acceso a la modalidad Camping sin reserva previa la tarifa es de G. 50.000 por persona (carpa debe llevar el cliente o bien puede alquilar, siempre con días de anticipación). El ingreso al predio es desde las 08:00 am, se debe desalojar el predio a las 20:00 hs. del día siguiente. Cuenta con duchas y baños para el uso. El uso de las parrillas es por orden de llegada. Se puede hacer fogatas en sectores donde el terreno sea apto para realizarla, ej: en el césped está prohibido hacer fogatas. Los niños de 3 a 10 años abonan G. 25.000.

Se dispone de dos tipos de habitaciones que son tipo posadas. Tienen aire acondicionado, cama matrimonial y TV con cable HD (solo las matrimoniales), las grupales cuentan con camas individuales y aire acondicionado (sin tv, ni cama matrimonial). Los baños están dentro de las casas, pero fuera de la habitación, y son compartidos, por cada 2 habitaciones un baño, que se limpia constantemente por los funcionarios. Las habitaciones exclusivas para parejas G. 300.000; las habitaciones grupales, G. 100.000 por persona (Reserva 100% vía depósito banco Visión o giros Tigo).

Niños de 3 a 10 años abonan G. 50.000, mayores ya abonan el costo normal. El acceso a las habitaciones y para ingresar al predio es desde las 08:00 y a las 13:00; se ingresaría a la habitación, al día siguiente debe desalojar la habitación a las 12:00 del mediodía y el predio a las 20:00 hs. Para más información y reservas contacte al (0986) 86 84 76.

Los Árboles Cabañas

Luego de las aventuras es necesario un buen descanso para recargar nuevamente las energías. En la ciudad de San Bernardino se encuentra un espacio para ir a disfrutar y descansar rodeado de una hermosa naturaleza que ofrece Los Árboles Cabañas, ideal para aplacar el calor y disfrutar del verano. Cuenta con cabañas temáticas para pasar en familia, amigos o en pareja, con un quincho, un amplio patio con frondosos árboles y piscina para darse un chapuzón y refrescarse un poco.

Las instalaciones poseen un ambiente tranquilo rodeado de la naturaleza que invita a un descanso reparador. Las cabañas están bien equipadas y cuentan con servicio de desayuno. Para acceder al lugar debe realizarse una reservación anticipada contactando al (0991) 854 746.