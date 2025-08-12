Cómo combinar viajes de negocios con escapadas culturales

Tendencia en alza: el “bleisure” redefine los viajes ejecutivos

La frontera entre trabajo y ocio se difumina a nivel global. Según un estudio de Expedia Group, un 60% de quienes viajan por negocios buscan experiencias culturales durante sus estancias.

Esta tendencia, conocida como “bleisure” (business + leisure), gana terreno en grandes urbes, ya que permite aprovechar al máximo el tiempo fuera de casa.

Planificación inteligente: clave para sumar cultura

Para combinar ambas dimensiones sin perder productividad, la organización es fundamental.

Un informe de la Global Business Travel Association revela que el 74% de las personas que planifican actividades de ocio en sus viajes laborales se sienten más motivadas y disminuyen el estrés laboral.

Adaptar la agenda para reservar tiempo libre y elegir alojamiento cerca de centros culturales son estrategias recomendadas.

Las ciudades internacionales se adaptan

Ciudades como Londres, Berlín y Buenos Aires ofrecen ahora opciones diseñadas para quienes buscan experiencias culturales después de la jornada laboral.

Museos con horarios extendidos, visitas guiadas nocturnas y festivales luego de las 18:00 son ejemplos frecuentes.

Según Statista, el 48% de los museos de capitales europeas han ampliado sus servicios para atraer este segmento turístico.

Consejos prácticos para aprovechar la escapada

¿Querés sumarle cultura a tu próximo viaje ejecutivo? Priorizá aquellos eventos o exposiciones temporales que coincidan con tus fechas.

Muchas ciudades disponen de pases rápidos o descuentos para quienes presentan tarjetas corporativas.

También se recomienda utilizar aplicaciones móviles para descubrir actividades cercanas y gestionar reservas de último minuto.

Impacto positivo en bienestar y productividad

La investigación de Harvard Business Review indica que quienes integran actividades culturales en sus viajes de negocios reportan mayor satisfacción, creatividad y rendimiento.

La combinación entre trabajo exigente y momentos de disfrute ayuda a renovar energías y a crear recuerdos duraderos, fomentando una vida laboral más equilibrada.