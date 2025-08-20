Carnaval de Invierno 2025: Primera edición será celebrada este viernes

Encarnación desafía las reglas del clima con la primera edición del Carnaval de Invierno 2025, que se celebrará en el Taller Ferroviario del 22 al 31 de agosto, durante la previa y las fechas del Mundial de Rally. El evento único está dirigido a los miles de visitantes que estarán en la región, en especial quienes realizan turismo interno.

El espectáculo constará de 9 noches de una increíble programación con música en vivo, show de luces, fotos exclusivas con las figuras más importantes, barra de tragos/bebidas y servicio de catering libre, todo al ritmo de la batucada.

Los organizadores del Club de Clubes anunciaron que cada noche estarán presentes la mascota Kuki y el Rey Momo, quienes bailarán sumándose al brillo, las plumas y la belleza de las protagonistas y bailarines de cada club.

Arrancará a las 18:30 horas y, durante las primeras 4 fechas, presentará un solo show, mientras que en las últimas 5 fechas habrá dos funciones.

Detalles del formato

El presidente del Club de Clubes explicó: “El formato es tipo teatro, un show de tres horas dentro del Taller Ferroviario, porque sabemos que va a hacer frío. Es un tinglado de 750 metros cuadrados donde pondremos 100 metros cuadrados de escenario, con capacidad limitada para 500 personas como público. Las comparsas están practicando y entrenando desde hace más de 15 días, varias horas por noche. El espectáculo será inolvidable”.

El broche de oro será el lanzamiento de la edición número 100 del Carnaval Encarnaceno 2026 en la largada oficial del Rally Mundial en Encarnación.

“Miles de turistas estarán en Encarnación buscando qué hacer, porque el rally es una actividad de día. Ahí es cuando entra como una de las mejores opciones el Carnaval de Invierno, una actividad nocturna”, dijo Florentín.

Además, los participantes podrán aprender a sambar con las figuras, así como ejecutar los instrumentos de percusión con la batucada, en una experiencia de inmersión carnavalesca.

Entradas al evento

Las entradas contarán con descuento en las primeras 4 noches, con un costo de G. 200.000, mientras que las noches del 27, 28, 29, 30 y 31 de agosto costarán G. 300.000.

La venta de entradas está habilitada en la plataforma digital Tuti o en la oficina del Carnaval Encarnaceno, ubicada en el Costanera Shopping, de 9 a 21 horas. Para más información, contactar con el Club de Clubes al ‪+595 971 454500‬ o al correo clubdeclubesencarnacion@gmail.com.